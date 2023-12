Poncho De Nigris: el día que fue apuñalado por uno de sus propios hermanos

El empresario, influencer y conductor, Poncho De Nigris fue apuñalado por su hermano Toño cuando eran jóvenes. Los hombres se llevaban muy pesado y hubo una ocasión en que los ánimos se calentaron tanto que terminaron en el hospital, reveló su otro hermano, Aldo De Nigris.

El exfutbolista regiomontano Aldo de Nigris Guajardo habló sobre su relación con sus hermanos Poncho y Toño, quien falleció en 2009 por un paro cardiaco fulminante. En entrevista con Roberto Martínez, para el podcast Creativo, el delantero reveló anécdotas de su familia, entre las cuales destaca la vez que Toño hirió a Poncho con un cuchillo.

“Una vez Toño le encajó un cuchillo a Poncho, no me acuerdo ni por qué se estaban peleando, pero yo estaba comiendo un cereal y veo que viene corriendo Toño, así por las escaleras y venía Poncho detrás”, recordó Aldo con una gran sonrisa. “Poncho lo agarra y le mete un golpe en el pecho y Toño, que era el más corajudo de todos, en lo que reacciona… había un cuchillo, de los de comer, de los filosos, y empieza a correr y se lo lanzó (a Poncho) ¡Se le quedó enterrado en la nalga!”, contó Aldo De Nigris.

Cuando Poncho salió herido, Toño quiso ayudarlo, pero el hoy influencer y exparticipante de La casa de los famosos tuvo que acudir al hospital. Allí en le suturaron la piel con seis puntos, narró Aldo De Nigris, quien recordó que mientras eso pasaba él comenzó a llorar, ya que estaba muy asustado, y que fue su hermana Lety quien habló con sus papás para que los auxiliaran.

Los hermanos de Toño De Nigris lo recuerdan con cariño. Foto: Instagram @ponchodenigris

La relación de los hermanos DeNigris



“Vivimos en un entorno muy bueno, muy sano, de mucho deporte y también barrio, porque también te tienes que adaptar a la calle, y sí, éramos de pelear mucho, pero sale de la hermandad que teníamos nosotros”, reflexionó Aldo De Nigris sobre sus orígenes.

“Fuimos muy competitivos desde chiquitos y yo aprendí mucho de mis hermanos”, contó Aldo. “A mí me ayudó mucho que mi hermano ya estaba jugando y era muy exigente conmigo, porque sí, me decía ‘tú eres mejor, pero no eres tan disciplinado como yo, porque tienes más talento’. Eso me ayudó mucho”, reveló el exfutbolista sobre su relación con Toño, quien llegó a formar parte de la Selección Nacional mexicana de futbol.