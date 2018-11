Pompeo dice no hay prueba de que príncipe ordeno muerte de Khashoggi

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo este miércoles que no hay pruebas directas que conecten al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el mes pasado en Estambul.

Pompeo habló con periodistas tras comparecer junto al secretario de Defensa, Jim Mattis, a puerta cerrada ante el Senado, donde afirmó que un debilitamiento de los lazos entre ambos países podría dañar a la seguridad nacional.



"No hay un reporte directo que conecte al príncipe heredero con la orden de asesinar a Jamal Khashoggi", dijo Pompeo.



No obstante, muchos senadores salieron de la audiencia diciendo lo contrario. "No creo que haya nadie en la habitación que no crea que fue el responsable", dijo el senador Bob Corker, el republicano que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a los periodistas tras el encuentro.

La CIA afirmó que sus investigaciones indicaron que el príncipe ordenó el asesinato de Khashoggi, que ocurrió el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul. El senador republicano Lindsey Graham dijo que retendrá su voto en cualquier asunto clave, incluida una ley de gasto del gobierno, hasta que obtenga el reporte de la CIA.



"No me van a privar de mi capacidad de ser informado por la CIA (...) sobre si su evaluación respalda mi creencia de que esto no podría haber sucedido sin el conocimiento de MbS", dijo Graham refiriéndose al príncipe por su acrónimo.



Destacados senadores demócratas dijeron que los datos del espionaje a los que han tenido acceso les han convencido del papel del príncipe en la muerte de Khashoggi, periodista de 'The Washington Post' y residente en EE. UU.



