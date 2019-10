Política migratoria de Trump envía miles de niños de regreso a México

Desde enero, el Gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado a 13,000 migrantes menores de 18 años, incluidos más de 400 bebés, que esperen con sus familias en México las audiencias de los tribunales migratorios de Estados Unidos, de acuerdo a datos oficiales analizados por Reuters.



(Lea también: EE. UU. propone recortar 40% el programa de acogida de refugiados)

A lo largo de la frontera entre los países, los bebés y los niños pequeños viven en ciudades con elevadas tasas de crímenes, a menudo en refugios y tiendas de campaña abarrotados o en las calles, durante las semanas o meses que lleva obtener una audiencia de asilo en EE. UU.



El riesgo de violencia y enfermedad es alto y es de especial preocupación para las familias con niños pequeños o que sufren condiciones de salud crónicas, según entrevistas con profesionales de la salud, migrantes, defensores de derechos humanos y abogados.



Los niños, cuyos números no han sido reportados previamente, se encuentran entre decenas de miles de migrantes que regresaron a México bajo una política del Gobierno de Trump conocida como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

Según el análisis de Reuters, miles de niños esperan audiencias judiciales en ciudades fronterizas donde el riesgo de secuestros, violaciones y asaltos es alto. Foto: Veronica G. Cardenas / Reuters

La mayoría son de El Salvador, Guatemala u Honduras. Los funcionarios de inmigración de EE. UU. no respondieron las solicitudes de comentarios sobre los hallazgos de Reuters.



Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las decisiones sobre si una persona es colocada en el MPP son tomadas por agentes fronterizos e incluyen consultas con profesionales médicos.



Los menores no acompañados no deben ser enviados de regreso a México, de acuerdo con las pautas del programa, pero los niños pueden ser enviados de regreso con sus padres.



Funcionarios estadounidenses han dicho que están haciendo todo lo posible para disuadir a las familias migrantes de emprender el peligroso viaje a EE. UU. ya que, aseguran, ponen en riesgo a los niños innecesariamente.

¡Nada para ellos!

Según el análisis de Reuters, miles de niños esperan audiencias judiciales en ciudades fronterizas donde el riesgo de secuestros, violaciones y asaltos es alto.Unos 5,400 niños del programa MPP fueron asignados a la corte de inmigración de San Diego, al norte de Tijuana.



La mayoría de los demás fueron asignados a los tribunales de Texas: 5,600 a San Antonio y El Paso y 2,000 a Brownsville.

Perry dijo que vio a madres tan deshidratadas que no podían amamantar a sus bebés FACEBOOK

TWITTER

Brownsville está frente a Matamoros, en el estado mexicano Tamaulipas, un campo de batalla de los cárteles de la droga. Helen Perry, una enfermera de la Reserva del Ejército de EE. UU. que se unió a un grupo de ayuda voluntaria que se dirigió a Matamoros el Día del Trabajo, dijo que examinó a un bebé con una infección ocular crónica. Otro tenía una infección debajo del brazo tan severa que limitaba su movimiento.



Perry dijo que vio a madres tan deshidratadas que no podían amamantar a sus bebés y a padres masticando pizza donada para luego alimentar a sus pequeños. Algunos niños mostraban signos tempranos de desnutrición, sostuvo la enfermera.



REUTERS