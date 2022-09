Los cambios que viene proponiendo el gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra las drogas generan mucha expectativa en EE. UU., aliado histórico del país en esta materia. Eso, al menos, piensan algunos analistas en Washington.



De acuerdo con Eric Langer, profesor en temas de Latinoamérica de la Universidad de Georgetown, si bien la administración del presidente Joe Biden podría ser receptiva en algunos frentes, hay otros mucho más complicados.



Por ejemplo, dicen Langer, podría haber sintonía conceptual en reducir o eliminar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos para hacer más énfasis en el desarrollo alternativo.



“Los demócratas y la administración Biden saben que lo que se ha ensayado anteriormente no ha funcionado bien y están abiertos a otros enfoques. Además, ellos mismos respaldaron los acuerdos de paz, con su capítulo sobre narcóticos, y les gustaría que se implementara”, explica el profesor.



Langer agrega que eso se suma a que EE. UU. “también sabe que llevar ese nivel de desarrollo a estas regiones costaría muchísimo capital, que Colombia no tiene. Por lo que la administración estaría dispuesta a financiar una propuesta razonable, pero entendiendo que Estados Unidos no puede pagar por todo y que otros aliados tendrían que sumarse”.



Según el experto, se trata de un “emprendimiento enorme” porque implica llevar presencia estatal a estas regiones y además construir infraestructura, como carreteras, y ofrecer seguridad para que funcione.



Si bien esa es una idea que tiene apoyo entre los demócratas, no caería tan bien entre los republicanos, que favorecen la mano dura y que podrían controlar el Congreso después de las elecciones legislativas del próximo noviembre.



Frente a la propuesta de no extraditar a narcotraficantes y a otros criminales que se sometan a la justicia, Langer dice que en Washington existe, por ahora, escepticismo.



“Depende de cómo se implemente eso, porque ya vimos lo que pasó con Pablo Escobar y la Catedral. Tiene que haber penas reales y garantías de que no seguirán delinquiendo. Pero en EE. UU. no creen que la justicia colombiana tenga la capacidad como para implementar un plan como este”, sostiene el analista.



Ahora bien, al poner sobre la mesa temas más álgidos, como la legalización de la cocaína, Langer cree que al respecto hay cero espacio en EE. UU. para avanzar en esa dirección y que intentar mantener posturas de este tipo le traería muchos problemas al presidente Gustavo Petro, tanto con republicanos como con demócratas.

Algo distinto pasa con la marihuana. Para Langer, en este frente podría haber menos oposición, dado que muchos estados de EE. UU. ya la legalizaron para uso con fines recreativos.



Aun así, se trata de una sustancia prohibida incluso a nivel federal y la flexibilización tampoco agradaría a los republicanos.



Para Michael Shifter, exdirector del Diálogo Interamericano, el problema es que Petro “está abriendo muchos frentes a la vez, tanto internacionales como nacionales. Y, como dicen, el que mucho abarca poco aprieta”.



En todo caso, Washington se mantiene muy pendiente del próximo viaje de Petro a la Asamblea de la ONU donde, se supone, planteará algunas de sus nuevas propuestas.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68