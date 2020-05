Había 18 quejas contra policía involucrado en muerte de George Floyd

El pasado lunes 25 de mayo, el ex policía Derek Chauvin, en un acto de abuso de autoridad, apoyó sus rodillas sobre el cuello de George Floyd, un afroamericano, y no le permitió respirar, por lo que el hombre quedó inconsciente y murió.



El hecho ocurrió en Mineápolis (Minesota, EE. UU.) y delante de tres de sus compañeros. Todos fueron despedidos por el acto.

Este viernes 29 de mayo, se informó que Chauvin fue detenido y acusado de homicidio en tercer grado, lo que quiere decir que "no tuvo intención de causar la muerte".



(Lea también: Acusan de homicidio a policía implicado en muerte de George Floyd).

Afroamericano muere CBS 17

Mientras el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, presentaba los cargos, se conoció que el ex policía tenía, en total, 18 quejas en su contra.



Así lo aseguró el Departamento de Policía de Minéapolis (MPD, por sus siglas en inglés), que agregó que los reproches fueron presentados ante la oficina de Asuntos Internos.



Según la cadena estadounidense 'CNN', de las 18 quejas, "solo dos fueron cerradas con medida disciplinaria y con una carta de amonestación como respuesta".



El MPD también dio a conocer que Tou Thao, otro de los ex policías que estaba en el momento en el que Floyd era atacado por Chauvin y nada hizo, tiene seis quejas en su contra. De ellas, hay una que todavía está abierta.



(Le puede interesar: Quién era el hombre que murió por abuso policial en Estados Unidos).



Además, 'CNN' aseguró que tuvo acceso a una demanda contra Thao por fuerza excesiva, en hechos ocurridos en el 2017.

George Floyd, el hombre que murió por el abuso policial. Foto: Instagram @_stak5_

La muerte de George Floyd ha originado una ola de protestas tanto en Mineápolis como en otras partes de Estados Unidos.



Los hechos ocurrieron cuando los ex policías lo detuvieron bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado. En videos grabados por transeúntes aparece Chauvin con la rodilla sobre su cuello durante minutos.



"Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor", se escucha a Floyd, mientras agoniza.

El homicidio en tercer grado es aquel que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede acarrear una pena de cárcel de no más de 25 años FACEBOOK

TWITTER

El "no puedo respirar" de Floyd se convirtió en el grito de las protestas contra la violencia policial esta semana en EE. UU.



Según la legislación del estado de Minesota, el homicidio en tercer grado "es aquel que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede acarrear una pena de cárcel de no más de 25 años".

(Lea también: Excesos de la Policía de EE. UU. contra población afroestadounidense).



Tendencias EL TIEMPO