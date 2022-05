Las parejas Taya y Sean Hartless y Alysia y Tyler Rogers se conocieron hace tres años y se enamoraron perdidamente. Por esta razón, se mudaron juntos a Oregón, Estados Unidos a principios del 2020.



Durante su convivencia decidieron tener hijos. Sin embargo, la familia poliamorosa no está interesada en saber cuál de los dos hombres es el padre que los engendró.

¿Cómo se enamoraron?

En un intento por mantener la llama encendida, las parejas se conocieron por internet, estuvieron hablando por varios meses y decidieron conocerse en junio de 2019.



Según declaró Taya Hartless al medio ‘South West News Service’, el primer encuentro entre parejas fue bastante llamativo tanto así que quisieron seguirse viendo.

“Desde la primera noche que nos conocimos, todos queríamos vernos más. No fue fácil, había muchas dudas sobre tener sentimientos. Sean fue el primero en señalarlo, dijo: 'No podemos negar que esto está sucediendo'. Acordamos hablarlo para ver cómo sería el futuro”, dijo Taya.



Recordó que en un inició les fue difícil admitir sus sentimientos, ya que ninguno de los cuatro había tenido una relación similar: “Ninguno de nosotros había sido poliamoroso antes, pero todos nos conocimos y nos enamoramos”.



“Al principio, tenía mucho miedo de salir y admitir mis sentimientos por Tyler, tenía miedo de dejar entrar a alguien más. Pero, finalmente, todos admitimos cómo nos sentíamos”, recordó.

¿Cómo es la vida de la familia?

Taya Hartless, Sean Hartless, Alysia Rogers y Tyler Rogers han logrado establecer métodos de convivencias que aunque parezcan inusuales, a ellos les han funcionado muy bien.



Después de mudarse juntos y formar una familia de cuatro, los integrantes decidieron tener hijos. Sin embargo, ninguno conocería cuál de los dos hombres fue quien los engendró. De hecho, cada mujer tiene su habitación y sus esposos rotan cada noche.

“No había regulación de quién era el padre y dijimos que no nos importaba. No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos”, explicó Taya al citado medio.



Las dos mujeres quedaron embarazadas casi al mismo tiempo. Alysia dio a luz a un niño el 3 de abril de 2021 y el 11 de agosto de 2021, Taya tuvo otro varón.



Por otra parte, los hijos que tienen cada uno de los matrimonios se han adaptado bastante bien al cambio, los menores dicen con orgullo que tienen dos papás y dos mamás.

Taya es quien cuida de los niños mientras que Sean Hartless, Alysia Rogers y Tyler Rogers se van a trabajar.



Según el diario ‘The New York Post’, Alysia y Tyler trabajan como electricistas y Sean labora en una escuela secundaria. Por lo general, la familia comparte junta todas las festividades y no se relacionan seguido con otras personas.



Además, aunque estén en una relación poliamorosa, los integrantes de este squad siguen teniendo citas individuales.



“Siempre me encuentro pensando en cuánto amo nuestra vida. Estoy muy emocionada por el futuro y por criar a nuestros hijos juntos. No puedo esperar a ser la gran familia loca que aparece todos juntos. Es una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, ¡eso nos resume!”, dijo Taya al ‘South West News Service’.



El rechazo que han tenido que enfrentar este poliamor

Amigos y familiares cuestionan la decisión del cuarteto. Incluso, algunos los han rechazado por su estilo de vida.



“Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera. Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos”, admitió Taya.



Sin embargo, con el tiempo, la familia ha logrado sobrellevar las críticas y seguir adelante con su reciente forma de vida. De hecho, Taya destacó que se siente muy feliz y agradecida por tener a su lado a sus parejas.



“Me siento muy agradecida de tener múltiples compañeros con los que criar a mis hijos”, continuó Taya.



“¿Por qué no querrías más amor y apoyo y más manos alrededor? Es una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, y no puedo pensar en nada más que podamos desear”, afirmó la mujer.

