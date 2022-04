En junio del 2020 la junta de Educación de Nueva Jersey aprobó que los distritos escolares estatales de Nueva Jersey, en EE. UU., enseñen a los niños de 10 años de las escuelas públicas sobre temas de educación sexual.



De acuerdo con ‘Fox News’, el plan escolar habla, específicamente, sobre los bloqueadores de pubertad, como una forma aceptable de gestionar la pubertad, y de la masturbación, como una forma saludable de aliviar el estrés.

Esta iniciativa tiene varios videos animados que formarían parte de un plan de estudios más amplio de educación sexual.



En este nuevo plan está propuesto que los alumnos de quinto grado vean un video titulado “Juventud de la tuberculosis y transgénico”. El clip le explica a los menores que no importa cómo se identifiquen: hombre, mujer, querer o generó no binario, pues es perfectamente normal y esta bien.

Otro de los videos de la muestra para los alumnos de quinto grado presenta un video llamado “Masturbación: totalmente normal”. En el metraje les dicen a los niños que masturbarse unas cuantas veces al día es normal y es una forma físicamente segura de expresar sentimientos sexuales.



En el sitio web de ‘AMAZE’, donde están publicados estos videos, afirman que “imaginan un mundo que reconozca el desarrollo sexual de niños y adolescentes como natural y saludable, un mundo en el que los jóvenes de todo el mundo son apoyados y afirmados y los adultos en sus vidas se comunican abierta y honestamente con ellos sobre la pubertad, reproducción, sexo, relaciones y sexualidad”.

Asimismo en las normas educativas aprobadas por la junta también pretenden que los niños aprendan sobre crianza de los hijos, el aborto y la adopción.



Sin embargo, no todos están deacuerdo con este proyecto. El senador estatal republicano Holly Schepisi, fue uno de los miembros que no aprobó el nuevo plan de estudios. Y al ver los video comentó que son “completamente exagerados con detalles vergonzosos para los niños pequeños”. Idea con la que concuerdan algunos padres de familia.



De momento y ante las críticas de algunos, el plan de estudios se está revisando, pero se tiene previsto que empiece a funcionar desde septiembre de 2022.

