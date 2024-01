Piloto de Texas robó avión de una escuela de vuelo y en el camino le pasó lo peor

Recientemente se reportó la muerte de una persona después de que robara un avión en Addison y se estrellara a lo largo de la frontera entre Texas y Oklahoma. El piloto de 23 años se negó a seguir instrucciones y el desenlace fue fatal.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense KTVT, el piloto, que fue identificado como Logan Timothy James de Stokesdale, robó el Cessna 172 Skyhawk de la Escuela de Vuelo ATP en el Aeropuerto de Addison alrededor de las 7 p.m. del miércoles 24 de enero de 2024.

El hallazgo lamentablemente culminó alrededor de las 8:15 pm en un campo cerca de las fronteras de los condados de Fannin y Lamar, entre las ciudades de Telephone y Direct, en donde el joven que robó el avión se estrelló y perdió la vida.

Las últimas palabras del piloto que se robó un avión y murió



Según NBCDFW, se puede escuchar a James en una grabación del Control de Tráfico Aéreo diciendo: “No voy a escuchar sus instrucciones. Sólo me dirijo al este de Texas. Estoy subiendo a través de las nubes y luego saldré de todo", dijo, según el audio publicado por VasAviation y difundido por New York Post.

El motivo del robo todavía no está claro. Foto: 5 NBC

James le dijo al controlador de tráfico aéreo que iba a “desactivar” el micrófono y desconectar los disyuntores de comunicación, después el piloto voló hacia el este y luego hacia el norte, hacia la frontera entre Texas y Oklahoma, donde se estrelló en un campo y perdió la vida.

De acuerdo con lo difundido en medios locales e internacionales, Logan Timothy James era la única persona dentro del aeroplano en el momento del accidente. Hasta el momento todavía no está claro por qué el avión se estrelló cuando lo hizo y cuáles fueron los motivos de James para cometer ese acto.

En una declaración a KTVT, la Escuela de Vuelo ATP dijo que el hombre muerto en el accidente aeroe era un estudiante certificado de piloto privado ATP. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están liderando la investigación.