Piden a Trump que testifique en juicio político en el Senado

Los legisladores que actuarán como fiscales en el juicio en el Senado de Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump le pidieron este jueves que testique en el marco del proceso por las acusaciones de incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio.



(Le puede interesar: Acusan a Trump de 'traición sin precedentes' antes de su juicio)

"Le escribo para invitarlo a entregarnos un testimonio bajo juramento, ya sea antes o durante el proceso en el Senado, en relación a su conducta el 6 de enero de 2021", indicó el congresista Jamie Raskin, que encabeza la delegación de la Cámara de Representantes que presentará los cargos ante el Senado.



El pedido que el hizo Raskin a Trump se conoció este jueves a través de una carta. "Si rechaza esta invitación, nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluido el derecho a establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte inferencia adversa con respecto a sus acciones (e inacción) el 6 de enero de 2021", dice la misiva.



Según medios internacionales, los legisladores encargados del juicio le dieron a Trump hasta las 5:00 p.m. del 5 de febrero para responder la solicitud. Los abogados del expresidente Bruce Castor y David Schoen y el asesor de Trump Jason Miller no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La advertencia de los legisladores

Por otro lado, los legisladores que están encargados de adelantar el juicio político contra Donald Trump estimaron este martes que una eventual absolución del expresidente podría dañar la democracia estadounidense.



La Cámara de Representantes votó el mes pasado por un 'impeachment' contra

Trump por incitar a sus seguidores a tomar el edificio del Congreso el 6 de enero, convirtiéndolo en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido dos veces a un juicio político, tras ser absuelto de otro en febrero de 2020.



En un escrito previo al juicio, miembros de la Cámara de Representantes presentaron su caso para que el Senado condene a Trump, enfatizando que los ciudadanos deben ser protegidos "de un presidente que provoca violencia para subvertir nuestra democracia".



La acusación radica en el discurso que Trump pronunció ante una multitud en la explanada de Washington justo antes de la asonada, en el que afirmó que Joe Biden había robado las elecciones y que tenían que marchar hacia el Congreso y mostrar "fuerza".



La turba irrumpió en el edificio, hirió de muerte a un oficial de policía, destrozó muebles y obligó a los aterrorizados legisladores a esconderse, interrumpiendo durante horas la certificación de la victoria de Biden.



Los denominados "gerentes del juicio político", nueve demócratas, argumentaron en el documento de 77 páginas que el exmandatario incitó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio.



Trump "es singularmente responsable de la violencia y la destrucción" durante el motín que dejó cinco muertos y amenazó la vida de los legisladores y del vicepresidente Mike Pence, indica el documento.



"En una grave traición a su juramento, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos" e impidió temporalmente que el Congreso confirmara a Biden como el ganador de las elecciones de noviembre, escribieron los legisladores, encabezados por el congresista Jamie Raskin.



"Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso después de perder una elección no es un delito imputable, es difícil imaginar cuál sería", afirma el escrito.



"Si esto no se condena, los futuros líderes se animarían a intentar retener el poder por todos y cada uno de los medios, y sugeriría que no hay una línea que un presidente no pueda cruzar", apunta.





AFP