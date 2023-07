“Es inaceptable, peligrosa y debe ser revertida cuanto antes”, le aseguró a este diario Mario Díaz-Balart, uno de los legisladores más influyentes dentro del partido republicano en Estados Unidos, cuando se le preguntó sobre la decisión que tomó la administración de Joe Biden de suspender el monitoreo de cultivos ilícitos en el país.



En entrevista con EL TIEMPO, el también presidente del Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones en el extranjero del Congreso de EE. UU. aseguró que ya inició una investigación al respecto y dijo que no pararán de insistir hasta que la decisión, revelada en exclusiva por este diario, sea revertida.



El legislador, que preside el Comité que asigna anualmente los recursos para Colombia, también le confirmó a este medio que en el presupuesto actual -aprobado la semana pasada por esta dependencia-, no hay fondos para el país y que estos solo se aprobarán cuando el gobierno de Gustavo Petro “corrija su rumbo actual”.

Para Díaz-Balart, “las medidas tomadas por el presidente Petro están regresando al país a la década de los 90”, cuando fue “casi un estado fallido” y reiteró sus preocupaciones por la relación del mandatario colombiano con dictadores, narcoterroristas y regímenes antidemocráticos en el mundo.

¿Cuál es su lectura sobre la decisión del Ejecutivo de EE. UU. de suspender el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia?

Es altamente preocupante y totalmente inaceptable. No hay razón para hacer eso. No hay ningún tipo de justificación. La administración Biden ha dicho informalmente que esto es temporal, pero no informaron a nadie.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

Creo que esto, posiblemente, sea otra de las concesiones que le han dado al presidente Petro. Pero hablamos de una concesión que es insostenible, inaceptable y altamente peligrosa. Y, repito, la veo como una decisión realmente difícil de comprender dado el nivel de irresponsabilidad que acarrea.

¿Qué piensan hacer en el Congreso para llegar al fondo de este tema?

No se nos consultó y es un tremendo escándalo. Ya escribimos una carta a la Administración pidiendo explicaciones detalladas. Estamos esperando una respuesta, pero vamos a insistir, no solamente en razones, sino en que se revierta la decisión.

¿Usted cree, como algunos de sus colegas, que con esto se le está haciendo ‘un favor’ al gobierno Petro y que se hizo para evitar tener que certificar el comportamiento de su gobierno en la lucha contra las drogas, pese al gran aumento de cultivos ilícitos?

Hemos visto un incremento de cultivos ilícitos en Colombia desde la presidencia del señor Petro. Yo no sé por qué razón el presidente (Biden) decidió esto tan absurdo y peligroso. Pero es muy posible que sea para tratar de ocultar la realidad de lo que está sucediendo con la coca en Colombia. No sé cuál puede ser la razón, pero lo que sí le puedo decir es que es altamente irresponsable suspender el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia.



Estados Unidos decidió suspender recientemente el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia. Foto: Archivo Particular

Una de las razones que se cita para tomar esa decisión es que la ONU ya está haciendo un monitoreo y que, en cierto sentido, la que hace Estados Unidos es redundante. ¿Usted qué opina de eso?

Pensar que la ONU es una institución de la que se puede depender demuestra la falta de seriedad de esa decisión. La ONU es una institución con muchos problemas y, obviamente, el gobierno de Estados Unidos, con la cooperación de Colombia, ha hecho una labor realmente ejemplar por décadas de manera paralela a los datos de la ONU.

Las medidas tomadas por el presidente Petro están regresando al país a la década de los 90”, cuando fue “casi un estado fallido FACEBOOK

La comisión de apropiaciones aprobó la semana pasada el proyecto de ley para las operaciones en el exterior y, de nuevo, usted pidió que la ayuda para Colombia sea diferida. ¿Por qué?

Por la incertidumbre que está ocurriendo dentro de Colombia bajo la administración del presidente Petro. Nos preocupa la degradación del Estado de Derecho internamente en Colombia, nos preocupa la forma de ejecutar la lucha contra el narcotráfico, os índices de producción de coca, las relaciones con regímenes terroristas como los de Irán y Cuba. Nos preocupan las relaciones que está teniendo Petro con otros dictadores, sea Rusia o Venezuela.

Estoy profundamente indignado por los informes de que Estados Unidos ha pausado la monitorización satelital de la producción de coca en Colombia, y que la Administración Petro ya no está erradicando de manera agresiva las plantaciones de coca ni tomando otras medidas proactivas… — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) July 13, 2023

¿Por qué la opción es frenar la ayuda al país?

Hay muchas razones para estar preocupados y, obviamente, el propósito de esos fondos ha sido, por aproximadamente dos décadas, ayudar a Colombia que, de estar en los años 90 al borde de ser un Estado fallido, pasó a convertirse en un país maravilloso, un país ejemplo para el mundo. Pero, estamos altamente preocupados porque vemos que Colombia parece que está regresando a los años 90 cuando la situación interna era realmente peligrosa.

Facebook Twitter Linkedin

El Congreso de Estados Unidos discute si no incluye a Colombia dentro de su presupuesto. Foto: Chip Somodevilla. AFP - Archivo EL TIEMPO

¿Qué mensaje le da al presidente Petro?

Que esta es una decisión que tiene en sus manos. Si Petro quiere mantener las relaciones con Estados Unidos, que involucra muchos fondos y miles de millones de dólares, lo pueda hacer. Pero, si él decide alejarse de nuestro país y destruir el Estado de derecho dentro de Colombia, asociándose con factores antidemocráticos en el mundo, van a haber consecuencias.

¿En ese contexto, si el presidente Petro no toma las decisiones que ustedes están esperando, usted se inclinaría porque en el presupuesto para el 2024 no haya fondos para Colombia?

Hoy en día no hay fondos en el presupuesto de asignación de la Cámara de Representantes. El presidente Petro puede cambiar eso, pero lo tiene que cambiar con hechos, no con palabras. Las palabras son muy bonitas, pero eso no me interesa mucho. Lo que nosotros estamos monitoreando es la situación dentro de Colombia y las relaciones del presidente Petro con los narcoterroristas del mundo. Eso nos preocupa mucho. Repito, la decisión es del presidente Petro. Si él quiere mantener la relación positiva, que ha ayudado tanto a Colombia, lo puede hacer y entonces los fondos estarán para Colombia. Pero, si él insiste en separarse y unirse a los países terroristas o las dictaduras del Hemisferio y el mundo, obviamente no debe de esperar fondos del contribuyente estadounidense.

Hay quienes dicen que el presidente Juan Manuel Santos también negoció con grupos terroristas, que era cercano a Hugo Chávez y que fue quien suspendió la fumigación de cultivos ilícitos. Sin embargo, no perdió el apoyo de Washington. ¿A Petro se le aplica un rasero diferente?

No, lo que demuestra es al extremo al que está llegando la preocupación que hay en Estados Unidos con la administración de Petro. Estados Unidos no quiere involucrarse en la situación interna de Colombia. Pero, estamos viendo una situación que no habíamos visto en el pasado.

¿Es decir para usted no es un tema de ideologías políticas sino de acciones?

No es de palabras sino de acciones. Nos preocupa mucho que el señor Petro esté queriendo cambiar a Colombia y revertir la situación del país. La buena noticia es que está en las manos del presidente Petro. Pero, que nadie piense que puede tener relaciones con los peores actores en el mundo, con las dictaduras, con los narcoterroristas, destruir el Estado de derecho dentro de Colombia y que no vayan a haber consecuencias económicas, aún más, de EE. UU.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

@sergom68