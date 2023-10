Peso Pluma, ¿estuvo en un centro de rehabilitación antes de ser famoso? Esto se sabe

La escena musical fue tomada por sorpresa por un joven originario de Jalisco, México, que, con sus corridos tumbados, ganó fama a nivel internacional y se convirtió en el artista más escuchado de Spotify. Se trata de Peso Pluma quien sigue cosechando éxitos, pero, además de eso, también ha llamado la atención por motivos relacionados con su vida personal. Recientemente se especuló que, antes de saltar a la fama, estuvo internado en un centro de rehabilitación.

En redes sociales se hizo viral un posteo acerca del pasado del cantante pues. El usuario @DonNatanaelCano de X (antes Twitter), afirmó que un centro de rehabilitación dio a conocer fotos en donde se puede ver al intérprete de Ella baila sola, antes de ser internacionalmente conocido.

La publicación presenta dos imágenes, en la primera de ellas se le ve acompañado de varios jóvenes mientras trabajan alrededor de un recipiente. En la segunda simplemente posa parado en un jardín.

Pero, ¿las fotos son reales? Hay que señalar que Hassan Emilio Kabande Laija, el verdadero nombre de Peso Pluma, no se ha pronunciado al respecto. Aunque, en el pasado sí ha hablado de su vida antes de ser famoso y nunca ha mencionado haber estado en un centro de rehabilitación.

Jjajajajjaa nmms, no sabía que Peso Pluma había estado anexado en un centro de rehabilitación, quien diría que algunos años después es el artista #1 en México y de los más escuchados en el mundo pic.twitter.com/aFnpaGa10p — Nata Montana (@DonNatanaelCano) September 18, 2023

Fans reaccionan a las imágenes de Peso Pluma en centro de rehabilitación

La publicación rápidamente se hizo viral en redes sociales y dividió la opinión de los usuarios. Mientras algunos consideran que es una falta de respeto a su privacidad, otros más aplaudieron que, a pesar de haber vivido momentos difíciles, logró sobreponerse y convertirse en el artista número uno.

Lo que el también conocido como Dople P sí dio a conocer acerca de su pasado fue en una entrevista que concedió a CNN, donde declaró que comenzó a escribir canciones como una manera de enfrentar la depresión cuando solo era un adolescente y tenía alrededor de 15 años. Mencionó que la música es su terapia y lo ha ayudado a expresarse.

Si bien los ritmos de la música regional mexicana son los que lo han llevado a la fama, Peso Pluma también vivió en New York y Texas. De hecho, fue a una escuela secundaria en San Antonio, y en Estados Unidos trabajó como mesero y empleado de la construcción.

Sobre su pasado también se sabe que el cantante, quien actualmente tiene 24 años, poseía el sueño de convertirse en futbolista profesional. Su deseo lo llevó a ser parte de las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara. No obstante, su carrera deportiva no despegó debido a que, como él mismo declaró, no tenía la disciplina para entrenar a diario.

Lo que queda claro es que su destino era la música pues, entre los logros que ha alcanzado en su carrera están haber desbancado al puertorriqueño Bad Bunny como el artista más buscado en YouTube, plataforma en donde cuenta con más de 4 millones de suscriptores, de acuerdo con Latinometrics, un newsletter sobre tendencias.

También batió el récord de El conejo malo al colocar un total de 25 canciones en la lista Hot Latin Songs de Billboard al mismo tiempo. En la misma lista, su canción Ella baila sola estuvo en lo más alto por siete semanas, convirtiéndose en el tema más popular del género hasta el momento.