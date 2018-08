El cartero que salvó a una adolescente de una red de tráfico sexual

Iván Crisóstomo, peruano radicado en Estados Unidos, donde trabaja como cartero desde hace 25 años, arriesgó su vida para auxiliar a una adolescente de 16 años, quien había caído en una red de tráfico sexual.

De acuerdo con el testimonio de Crisóstomo, el pasado viernes 8 de junio se encontraba trabajando por las calles de California, cuando el sonido del llanto de una persona interrumpió su labor. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de una adolescente.



“Escuché un llanto cuando bajé del carro, me acerqué a ella, estaba aterrada, no quería hablar”, señaló Crisóstomo, quien además detalló que encontró a la joven entre los arbustos de una peligrosa calle de California en un aspecto deplorable.

La joven de 16 años, identificada como Crystal Allen, tuvo miedo de contarle a Crisóstomo lo que le pasaba, pero ante su insistencia la menor le dijo que había escapado de un grupo de trata de personas.



La adolescente le contó que había sido secuestrada por una peligrosa red de tráfico sexual que la mantenía drogada para someterla a abusos sexuales. Luego de 3 meses, en un descuido de sus secuestradores, logró escapar.



Crystal estaba siendo transportada en un automóvil para ser vendida, pero logró salir del vehículo y correr para esconderse detrás de unos arbustos, afirmó la cadena Telemundo.

La joven relató que le era casi imposible escapar de donde la tenían secuestrada con otras jóvenes pues "tenían perros guardianes y gente que nos vigilaba todo el tiempo”.



Además, le confesó a Crisóstomo que tenía miedo de que los hombres volvieran a capturarla, pero él le dio tranquilidad al decirle: "no te preocupes, nadie te va a llevar, estoy aquí contigo". La adolescente no dudó en agradecer el valiente gesto del peruano.



“Fui secuestrada, me tuvieron cautiva y abusaron de mí. Sentí que (Crisóstomo) me salvó”, dijo la menor.

Sacramento Letter Carrier Ivan Crisostomo honored for saving a missing, abducted teen. Thank you @sacsheriff pic.twitter.com/JyF3mC3KZ9 — Meiko S. Patton (@SacramentoUSPS) 2 de agosto de 2018

Tras lo sucedido, Crisóstomo llamó a los agentes policiales de la ciudad para encontrar a los familiares de la menor. Sin embargo, no imaginó que sería felicitado por su valentía.



El Departamento del Sheriff de Sacramento reconoció a Crisóstomo el pasado jueves por las "heroicas medidas" que tomó para proteger la vida de la joven que estuvo desaparecida. "Iván es un héroe por salvarme, aunque él no se lo crea", dijo Allen en entrevista con medios locales.



El cartero comentó que solamente quiso ayudar. La joven espera que su caso sirva para que la gente preste atención y ayude a destapar casos similares.



