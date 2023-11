Permiso de trabajo en EE. UU.: el error principal por el que pueden negar el documento

Firme el formulario : las autoridades migratorias de EE. UU. requieren que los solicitantes de permisos de trabajo firmen el formulario correspondiente en el espacio designado para la firma. No cumplir con este requisito básico puede resultar en el rechazo automático de la solicitud. Es esencial recordar que, aunque pueda parecer un detalle menor, la firma representa el compromiso del solicitante con la veracidad de la información proporcionada.

Firma digital y corrección de errores : no envíe por correo postal un formulario que ya haya presentado en línea. Si escribe a mano, utilice tinta negra, y si comete un error, comience de nuevo en un formulario en blanco.

Organización y etiquetado: no use encuadernadores que no puedan desensamblarse fácilmente. Etiquete correctamente el paquete y asegúrese de escribir la dirección completa según lo indicado en la página web de Uscis.