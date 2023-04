El periodista José Luis Quijano, de 25 años, se trasladó a los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades para cumplir su sueño profesional y mientras lograba ubicarse en su campo laboral decidió trabajar como mesero en Oklahoma.



Sin embargo, los deseos de este joven periodista se desvanecieron luego de sufrir un aparatoso accidente que terminó con su vida y la de su padre en días anteriores. Ahora su familia está pidiendo ayuda a la Cancillería para la repatriación de los cuerpos.



(Siga leyendo: Joven héroe saltó sobre un oso para salvarle la vida a su amigo).

Según narraron los familiares de las víctimas, padre e hijo habrían aprovechado un día de descanso para salir de paseo: "Hablamos como a las 10:30 y mi papá me dijo 'ya vamos en camino', estaban a dos horas de distancia", dijo Manuel Fernando Quijano a Telepacífico.



En entrevista con Noticias RCN, Constanza Lizcano dijo que su hijo tenía grandes planes en los Estados Unidos: “Me dijo: ‘mami, yo estoy estudiando inglés, me están ayudando para ejercer el periodismo’. Todo lo que él me contó lo estaba cumpliendo, tenía muchas cosas bonitas y proyectos. Mi hijo y su papá eran todo para mí, es muy terrible esta noticia”.



(Además: Mujer de 78 años fue arrestada después de robar un banco por tercera vez).

Los familiares de las víctimas hicieron un llamado a la Cancillería para repatriar los cuerpos, pues no cuentan con los recursos suficientes para este procedimiento y según la madre del comunicador esto tendría un costo de hasta 40 millones de pesos.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS