Quién es Barr, el nuevo fiscal de EE. UU. que supervisará el Rusiagate

Luego de una votación de 54 a favor y 45 en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó este jueves la elección de William P. Barr como el nuevo Fiscal General.

Este abogado conservador de 68 años asumirá el cargo en un momento en el que la independencia de ese departamento está en entredicho debido a las investigaciones sobre la injerencia rusa (‘Rusiagate’) en la campaña presidencial en la que Donald Trump resultó electo presidente en el 2016.



Durante el proceso de votación para la elección, Barr fue interrogado por el manejo que le daría respecto a la investigación del ‘Rusiagate’. “Bajo mi vigilancia, se permitirá a Robert Mueller (fiscal especial para ese caso) concluya su trabajo”, dijo el mes pasado ante el Senado, al tiempo que respaldó “la vital importancia” de que se complementen las pesquisas sobre la trama rusa.



En diciembre, Trump aseguró que Barr fue su “primera elección desde el primer día”. De hecho, él ha expresado opiniones afines al presidente sobre la injerencia rusa, y ha manifestado le gustaría que estuviera “más equilibrada”. Además, sugirió que el equipo de Mueller pudo haber estado detrás de algunas filtraciones sobre la investigación.



“Las filtraciones por cualquier investigación son deplorables y plantean dudas sobre si este tiene una agenda (propia)”, respondió William Barr al ser interrogado por The Hill, un diario especializado en política estadounidense, en junio de 2017.



Sin embargo, ante la posibilidad de que la investigación de Mueller esté llegando a su fin, Barr no ha garantizado que vaya a hacer público de forma íntegra el informe con las conclusiones del fiscal especial una vez lo tenga. De hecho, durante el proceso de confirmación en la Cámara Alta del Congreso, el nuevo fiscal reconoció que es posible que no desvele todo el contenido debido a “regulaciones internas” del Departamento de Justicia.

Robert Mueller investiga la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EE. UU. Foto: Yuri Gripas / Reuters

¿Quién es William P. Barr?

Después de 25 años, William Barr ocupará nuevamente el cargo de fiscal, el cual tuvo durante la presidencia de George H. W. Bush (1989 – 1993), en sustitución de Jeff Sessions, quien salió del cargo a petición de Trump a principios de noviembre.



El nuevo fiscal nació en Nueva York en 1950 en una familia de académicos –sus padres eran profesores de la Universidad de Columbia-. Barr destacó en sus estudios y fue graduado con honores como jurista y abogado.



Poco después de graduarse, ingresó a la CIA y forjó una etapa que marcaría su futuro tras coincidir en la institución con Bush padre, quien en ese entonces era director de la agencia de inteligencia.



Luego, trabajó en la administración de Ronald Reagan (1981 – 1989), en el apartado de política doméstica. Más tarde, cuando George H. W. Bush fue electo presidente, llamó a Barr para que formase parte del Departamento de Justicia como asistente del fiscal general, un cargo que luego ocupó entre 1991 y 1993.



En 1992, cuando ocupaba el cargo, dio un discurso que el diario The New York Times vuelve a publicar a propósito del nombramiento: “Dije en mis audiencias de confirmación, y he dicho varias veces desde entonces, que la lealtad definitiva del fiscal general debe ser al Estado de Derecho y no al presidente que lo nombró”.



Luego de 1993 se desempeñó durante algunos años en el sector privado, entre los que se encuentra asesor y vicepresidente ejecutivo de Verizon, la mayor operadora móvil de EE. UU.



Cuando el Senado de Estados Unidos confirmó a William Barr, la Casa Blanca se refirió en Twitter sobre el nombramiento a través de su portavoz Sarah Sanders: "Una gran victoria para la Justicia y el Estado de derecho en Estados Unidos: el Senado acaba de confirmar como fiscal general a William Barr, el sobresaliente (abogado) nominado por el presidente @realDonaldTrump", trinó.



Barr entrará a reemplazar a Matthew Whitaker, quien dirige de forma interina el Departamento de Justicia desde noviembre como consecuencia de la renuncia de Sessions. Ahora Barr será el encargado de supervisar las indagaciones sobre el ‘Rusiagate’.



Robert Mueller, desde mayo de 2017 investiga ese hecho. De manera independiente indaga los posibles lazos entre miembros del equipo de la campaña de Trump y Moscú, al que las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusan de interferir en las elecciones de 2016.



Redacción APP

*Con información de Efe