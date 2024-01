Pelea por el volumen de la música terminó en muerte en el metro de Nueva York

En días pasados se reportó la muerte de un hombre a causa de varios disparos que recibió mientras viajaba en el vagón del metro de Nueva York. Los hechos pasaron luego de que intervino en una pelea entre dos hombres por el volumen de la música.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Telemundo, el hombre de 43 años intervino en una discusión entre dos personas por el volumen de la música, y en consecuencia, fue víctima de varios disparos, los cuales ocasionaron su muerte.



El medio estadounidense NBC New York señaló que el tiroteo ocurrió en el tren número tres con destino a Manhattan, dentro de la estación Franklin Avenue-Medgar Evers College alrededor de las 8:15 p.m.

La disputa comenzó debido al volumen de la música Foto: new.mta.info

La víctima, quien posteriormente fue identificada como Richard Henderson, recibió varios disparos en la espalda y el hombro antes de ser llevada a NYC Health + Hospitals/Kings County, donde fue declarado fallecido, según la policía de Nueva York.



Luego de que NBC New York cuestionara a las autoridades respecto a las cámaras del vagón del metro, la policía todavía no ha reportado la detención de los culpables del asesinato del hombre.

Precauciones al usar el metro de Nueva York

El metro de Nueva York es uno de los medios de transporte más populares entre nacionales y extranjeros, entre otras cosas porque opera las 24 horas del día; sin embargo, es importante tomar precauciones a la hora de abordarlo.



El blog The New York Pass recomienda que si ve un vagón vacío o en el que viaja una sola persona, sobre todo por la madrugada, trate de subirse a otro un poco más concurrido. También señala que es habitual que las personas sin hogar duerman en las instalaciones del metro en particular a altas horas de la noche, pero, por lo general, no deberían importunarle.

Aunque definitivamente, si alguien se comporta de forma grosera con usted, le grita o se siente agredido de alguna manera, lo mejor siempre será reportarlo con las autoridades para prevenir incidentes.

Por otro lado, de acuerdo con El Universal, de enero de 2021 a enero de 2022, nueve personas fueron asesinadas en las instalaciones del metro de Nueva York (tres más que en 2020), y esa ha sido una de las cifras más alta que se ha registrado en los últimos 25 años.