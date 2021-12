Una pelea de lucha libre en la ciudad de Irving, Estados Unidos, casi termina en tragedia como consecuencia de un fallido truco que terminó dejando herido al árbitro en la cabeza, por lo que tuvo que ser remitido a un centro médico.

Ocurrió días atrás, durante el evento conocido como ‘Christmas Star Wars’, en el que el contendiente Devon Nicholson apuñaló repetidas veces en la cabeza al árbitro, Lando Deltoro, en circunstancias que son materia de investigación.



El hombre tuvo que ser arrastrado fuera del ring ante la mirada atónita del público y terminó hospitalizado.



El video del momento no tardó en viralizarse en las redes sociales y dio cuenta de cómo el peleador, más conocido como ‘Hannibal’, derribó a Deltoro como parte del espectáculo y lo sujetó con una toma trasera.

(Leer más: Así es como Facebook puede animar los dibujos de sus hijos).

A mí me dieron un accesorio para crear el efecto de arma en el combate. Me lo dio la oficina de World Class Pro Wrestling, organizadora del evento FACEBOOK

TWITTER

A continuación, sacó una suerte de puñal y comenzó a clavarlo una y otra vez en la frente del réferi, que era incapaz de zafarse del agarre.



Producto del ataque, Deltoro empezó a sangrar y despertó preocupación entre el personal que se encontraba a los lados del cuadrilátero. Seguidamente, otra luchadora subió para separarlos y el hombre fue retirado por los demás jueces mientras dejaba una estela roja sobre la lona.

El herido fue trasladado por personal médico a un hospital local, donde se determinó que sufrió un shock hipovolémico por la gran pérdida de sangre. Afortunadamente, pudo ser estabilizado y se encuentra en recuperación.



(Lea también: Johanna Fadul responde a quienes se burlaron de su error sobre las novenas).

Luego de lo ocurrido, ambos protagonistas dieron sus versiones sobre el incidente.



Al respecto, ‘Hannibal’ sostuvo: “Ese réferi fue contratado para sangrar. No arbitró ninguna otra pelea y ese era su único propósito. A mí me dieron un accesorio para crear el efecto de arma en el combate. Me lo dio la oficina de World Class Pro Wrestling, organizadora del evento, cuando estaba en el ring. Se suponía que este árbitro sangraría por los cortes con cuchillas de afeitar, que lo terminaron cortando en serio”.



Y agregó: “Además, él no me dio la indicación de parar. Si me hubiera dicho que estaba lastimado, me habría detenido”.



Por otro lado, Deltoro expresó en redes sociales: “Es difícil hablar con la rodilla de un hombre de 300 libras en la espalda, mientras te estrangula y apuñala”.

Ahora el hecho es investigado por la policía local y por las autoridades de la World Class Pro Wrestling, las cuales todavía no han dado precisiones sobre la continuidad del luchador ‘Hannibal’ en sus eventos.

Más noticias:

Fundación que atiende 300 animales desvalidos podría ser desalojada en Cali

Por pintar perro como Grinch, acusan a peluquero de maltrato animal

Así es la lujosa camioneta que 'Epa Colombia' le dio a su papá

Pornhub: los diez términos más buscados en esta página de pornografía

Nequi: ¿se podrá seguir usando gratis?

Tendencias EL TIEMPO*Con información de La Nación (GDA / Argentina)