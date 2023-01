Medios estadounidenses revelaron este viernes el video del ataque que sufrió Paul Pelosi, esposo de la líder demócrata y ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el pasado mes de octubre.



David DePape, de 42 años, fue detenido después de irrumpir en la mansión de Pelosi en San Francisco, con la intención de atar a la líder del Partido Demócrata, quien se encontraba en Washington en ese momento.

Al no encontrarla, DePape amenazó a Paul Pelosi con atacarlo si no confesaba las "mentiras" demócratas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su momento.



El atacante, que llevaba consigo cinta adhesiva, cuerda y otros objetos, según el Departamento de Justicia, atacó al marido de la influyente política, de 82 años, golpeándole en la cabeza con un martillo.

Nancy Pelosi y su esposo, Paul Pelosi. Foto: AFP

La llamada de Pelosi al 911

Este viernes, KNTV, afiliada de NBC News, reveló los videos de la cámara corporal de los oficiales de policía que acudieron a la residencia de Pelosi. También revelaron los audios del 911 del momento en el que el esposo de la líder demócrata alertó sobre un intruso en su casa.



En la llamada, Paul Pelosi le dijo a las autoridades que había un hombre en su casa esperando el regreso de su esposa Nancy Pelosi. “Él solo está esperando que ella regrese. Pero ella no estará aquí por días, así que supongo que tendré que esperar”, dijo, según citó NBC News.



Los servicios de emergencia le preguntan a Pelosi en múltiples ocasiones si todo está bien y si tiene la situación bajo control.



And here is Paul Pelosi’s 911 call. pic.twitter.com/IyHHfvPQcg — Greg Price (@greg_price11) January 27, 2023

También le preguntan si conoce al hombre que ingresó a su residencia. Al respecto, Pelosi responde: “No. No sé quién es. Me está diciendo que no haga nada (...). Dice que es un amigo, pero no lo conozco”.



Según el audio conocido por los medios estadounidenses, el agresor le pide a Pelosi que cuelgue el teléfono, por lo que lo último que se escucha es: “Quiere que cuelgue el teléfono, ¿de acuerdo?”.

El video del ataque



Al tiempo, el video difundido este viernes muestra el momento en el que los agentes llegan a la residencia de Paul y Nancy Pelosi. Unos segundos después, el esposo de la líder demócrata abre la puerta en compañía del atacante.



Tanto Pelosi como el agresor sostienen un martillo mientras la policía les pregunta qué ocurre. Tras un forcejeo -y luego de decirle a la policía que no soltará el arma-, el atacante toma el martillo y agrede a Paul directamente en su cabeza.



En ese momento, los dos policías ingresan a la residencia y tratan de separar al atacante de la víctima.



#EXCLUSIVE

Just released police body camera video shows moments David DePape attacked Paul Pelosi at his# San Francisco home



WARNING: VIDEO IS GRAPHIC#PaulPelosi #BREAKING@Nbcbayarea pic.twitter.com/rQZriBvOCm — Bigad Shaban (@BigadShaban) January 27, 2023

El video también deja ver el momento en que el atacante es apartado y se puede observar a Paul Pelosi tirado en el piso inconsciente tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.



El ataque ocurrió en unos 14 segundos desde el momento en que llegan las autoridades a la residencia hasta el instante en que Pelosi es agredido.



Cabe recordar que este ataque le ocasionó a Paul una fractura de cráneo y otras lesiones en sus brazos, al parecer mientras intentaba defenderse.



El atacante de Pelosi enfrenta cargos de intento de asesinato, asalto con arma, robo a residencia, amenazas a un funcionario publico, entre otros. A nivel federal es acusado de los delitos de intento de secuestro y asalto.



DePape se negó a aceptar los cargos y afirmó que solo fue a la residencia de Pelosi para tener una pequeña charla con la líder demócrata.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

