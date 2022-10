Medios estadounidenses aseguraron este viernes que el agresor del marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, iba en busca de la congresista demócrata cuando ingresó a la residencia y golpeó a Paul Pelosi, esposo de la política.



Según contaron diversas fuentes a medios como CNN, el sujeto gritó "¿Dónde está Nancy?" tras irrumpir este viernes en su casa de San Francisco (California), donde atacó a Paul Pelosi.



Paul Pelosi, de 82 años, fue atacado cuando se encontraba en el domicilio familiar en San Francisco por un individuo que entró en el edificio y lo agredió "violentamente", indicó el portavoz de la presidenta de la Cámara Baja, Drew Hammill, en un comunicado.



El agredido fue trasladado al hospital para ser atendido y se espera que se recupere "totalmente".



Nancy Pelosi no se encontraba en la vivienda cuando se produjo el allanamiento y la agresión a su marido.



"La presidenta y su familia están agradecidos por la rápida respuesta de los servicios de emergencia y los profesionales sanitarios y reclaman privacidad en este momento", concluyó el comunicado de Hammill.



Paul Pelosi, esposa de la demócrata Nancy Pelosi. Foto: AFP

¿Quién es el agresor?

El detenido es David Depape, de 42 años, que se encuentra bajo custodia policial y que también recibió atención médica, según informó en rueda de prensa el jefe de Policía de San Francisco, William Scott.



Depape, que va a ser trasladado a la cárcel del condado de San Francisco, será acusado de intento de asesinato con un arma y de agresión, entre otros delitos.



Scott explicó que la llamada de alerta se produjo a las 2.27 hora local (9.27 GMT). Cuando la Policía llegó a la casa, se encontró a Paul Pelosi y al sospechoso forcejeando y agarrando al mismo tiempo un martillo.



El sospechoso logró hacerse con el martilló y agredió a Paul Pelosi, provocando que los agentes lo agarraran inmediatamente y lo desarmaran para detenerlo.



El jefe de Policía señaló que la investigación aún sigue abierta y que se desconoce, de momento, el motivo del allanamiento.



En esta comparecencia de prensa sin preguntas, en la que no se dieron datos sobre el estado de salud de Pelosi, la fiscal del distrito, Brooke Jenkins, explicó que se está trabajando con la Policía y el FBI para decidir los "cargos apropiados" contra el atacante.

Policía custodia la casa de Nancy Pelosi y su esposo Paul Pelosi tras el ataque ocurrido este viernes. Foto: AFP

Mal año para Paul Pelosi

El suceso se produce a once días de la celebración de las elecciones de medio mandato en EE.UU.



No es la primera vez que el marido de Nancy Pelosi es noticia. El pasado mes de agosto fue condenado por conducir ebrio en mayo cuando estuvo involucrado en un accidente de tráfico, suceso por el que se declaró culpable en un juzgado de California.



El marido de la presidenta de la Cámara de Representantes fue condenado a cumplir 8 horas de servicios comunitarios y pagar una multa de 5.000 dólares para restituir los daños causados al conductor del vehículo contra el que chocó, así como otros 2.000 dólares al tribunal.



El juez del caso condenó a Pelosi a cinco días de cárcel que no tendrá que cumplir, al descontarse las horas que pasó en el calabozo tras el accidente y porque el juez consideró que ha tenido buen comportamiento.

*Con información de EFE

