En todas las religiones alrededor del mundo, la oración o la meditación es una parte fundamental dentro de sus dogmas. Bien sea a una deidad, o un proceso de autoconocimiento, el poder entender las complejidades de la vida por medio de ciertos ritos es fundamental para quienes practican alguna fe.

O por lo menos así lo explicó el pastor estadounidense Marquaello Futrell, quien, en los últimos días, fue el protagonista de varios medios locales al afirmar que había evitado un robo con el poder de la oración.



De acuerdo con lo que ha comentado, el pasado 12 de febrero un grupo de presuntos ladrones armados habría entrado a su iglesia -ubicada en Misuri, Estados Unidos- con el fin de cometer un robo.



"Inmediatamente se me erizaron los pelos de la nuca. Pensé que algo estaba por suceder", le dijo al medio estadounidense 5 On Your Side, al explicar que él había sido quién se había percatado de que los jóvenes no solo habían llegado de manera inexplicable a la mitad del la ceremonia, sino que también llevaba consigo unos extraños cinturones.

Según Futrell, el haber sido un expolicía lo habría ayudado a identificar sus actitudes sospechosas. Fue entonces cuando decidió maquinar un plan con el fin de evitar cualquier calamidad.

El pastor le pidió a los feligreses que sabían de la situación que se colocaran tras de ellos. Foto: Facebook: All Creation Northview Holiness Family Church

"Tenía esos instintos, los comprometí y oramos por ellos", le dijo a la cadena Fox News. en dicha entrevista comentó que le pidió a su equipo de medios que enfocara las cámaras, que estaban grabando y transmitiendo en vivo, hacia ellos.



Tras esto, le preguntó a los cuatro jóvenes sus nombres, para luego pedirle a la comunidad que estiraran sus brazos y oraran "por sus almas".



"Creemos que tenían la intención de robarnos, hacer algún daño”, dijo el pastor.



Los presuntos ladrones finalmente salieron de la iglesia y se alejaron en un Dodge Charger negro con vidrios polarizados, sin hacerle ningún tipo de daño a los feligreses, pues, de acuerdo con Futrell, "la mano del espíritu santo logró obrar sobre ellos".



"Muchos de los feligreses simplemente estaban agradecidos de que pudiera guiarlos a través de ese proceso con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo", le dijo al medio citado.



Hasta el momento la Policía está investigando el caso, aunque cabe resaltar quese desconocen las verdaderas intenciones de los jóvenes.

