Pasó 20 años sin ver a su hija porque la deportaron de EE. UU. y así fue el reencuentro

Una desgarradora historia se difundió recientemente a través de una serie de videos de TikTok. Las grabaciones muestran el emotivo reencuentro entre una madre y su hija, luego de que la mujer fue deportada de Estados Unidos y pasaron veinte años sin verse. Gracias a la ayuda del autor del video, pudieron encontrarse nuevamente y todo culminó en un abrazo y lágrimas.

La secuencia completa dura más de quince minutos y fue compartido por la usuaria de TikTok @alejandrakari_. En la primera de las publicaciones, se puede ver una conversación con una joven que se dio en la mesa de un restaurante en México. Allí, a medida que avanzó la conversación con quien grababa, se conoció que la mesera que los atendió era su madre, a quien ella no veía desde hace veinte años.

Durante el video, la protagonista de las imágenes explicó que con su madre vivían en México y que por una situación violenta con su padre se fueron a EE. UU., donde los esperaba una tía. Tras cruzar ilegalmente la frontera, ambas se instalaron y la mujer comenzó a trabajar como mesera. Sin embargo, poco tiempo después uno de los clientes del restaurante denunció que el local tenía trabajadores indocumentados. Tras la visita de autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y la comprobación de su estado, la mujer fue deportada a México.

Un emotivo reencuentro, tras 20 años divididas entre Estados Unidos y México

Desde entonces, la joven del video, que tenía seis años cuando deportaron a su madre, siguió al cuidado de su tía. Dado que ella no podía salir de EE. UU. y volver a entrar y que su mamá no tenía forma de cruzar la frontera, pasaron dos décadas sin verse. Con mucho esfuerzo, logró terminar no solo la escuela, sino también sus estudios en enfermería. Además, regularizó su situación migratoria y tuvo la posibilidad de viajar a México.

Tras un segundo video en el que la mesera contó su historia al borde de las lágrimas, finalmente en el tercer posteo se mostró el momento del reencuentro. Luego de la sorpresa inicial, ambas se dieron un abrazo y no pudieron contener el llanto. La dolorosa historia y el final feliz recibieron cientos de miles de reproducciones en TikTok.