El Gobierno de EE. UU. no exigirá un pasaporte de vacunación

La Casa Blanca descartó este martes que vaya a crear un pasaporte de vacunación federal o a exigir que los estadounidenses que estén inmunizados contra el covid-19 adquieran una credencial concreta, una idea que ha generado profundas divisiones en el país.



(Le puede interesar: Estados Unidos creará pasaportes de vacunación contra el covid)

"El Gobierno no apoya ahora, ni lo apoyaremos, un sistema que requiera que los estadounidenses lleven una credencial", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.



"No habrá ninguna base de datos federal sobre vacunaciones, ni ningún mandato federal que requiera que todo el mundo obtenga una credencial de vacunación única", añadió.



La portavoz dejó la puerta abierta a que el sector privado desarrolle sus propios modelos de pasaportes de vacunación, como ya están haciendo varias compañías del país, pero insistió en que el Gobierno no se implicará en ellos ni apoyará ninguno en concreto.



(Lea también: Las claves de la acelerada campaña de vacunación en EE. UU.)

No habrá ninguna base de datos federal sobre vacunaciones, ni ningún mandato federal que requiera que todo el mundo obtenga una credencial de vacunación única. FACEBOOK

TWITTER

"Nuestro interés desde el Gobierno federal es muy sencillo: que se proteja la privacidad y los derechos de los estadounidenses, que estos sistemas no se usen contra la gente de forma injusta", afirmó.



Psaki reconoció que "hay un movimiento en el sector privado para identificar formas de volver a eventos" con grandes multitudes, y subrayó que el único papel de la Casa Blanca será el de proporcionar información sobre los derechos de los ciudadanos.



El Gobierno publicará pronto un documento de "preguntas frecuentes" que los estadounidenses podrán consultar para resolver dudas sobre "privacidad, seguridad y discriminación", precisó.



(Le puede interesar: Covid: adelantan fecha para vacunación total de adultos en EE.UU.)



La idea de crear un pasaporte de vacunación se ha topado con una fuerte resistencia de los conservadores en Estados Unidos, que se oponen en general a los mandatos amplios y universales del Gobierno federal, y que temen que se pueda perjudicar a quienes no han podido o no han querido inocularse contra la covid-19.

Facebook Twitter Linkedin

Las personas en Estados Unidos están siendo inoculadas con biológicos como Moderna o Pfizer. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EFE

Los gobernadores republicanos de Texas y Florida han prohibido ya que se exijan pasaportes de vacunación en sus respectivos estados, con el fin de evitar que se creen "dos clases de ciudadanos", en palabras del líder del segundo de esos territorios, Ron DeSantis.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió este martes en sus dudas sobre la emisión de certificados de vacunación contra la covid-19, al recordar que aún no se sabe "a qué nivel reducen las vacunas la transmisión" de la enfermedad, y podría llevar a discriminación.



Sin embargo, el uso de certificados de vacunación si está avanzando en regiones como la Unión Europea, donde se espera que este tipo de documento esté listo antes del verano, y las aerolíneas también piden su implementación para reactivar el transporte aéreo, muy afectado por la pandemia.



Efe

Lea también:

- Todo lo que debe saber sobre la cuarta ola de covid en EE. UU.

- Las 'preocupaciones' de potencias sobre informe del origen del covid

- Hijo de Biden publicará libro sobre su lucha contra las drogas