Florind Belliu, de 35 años, y su esposa, de 28, Ornela Shehi, fueron hallados muertos en la mañana del pasado sábado en el patio trasero de 2199 Cruger Ave, en la parte trasera de un edificio ubicado en el Bronx, de Nueva York.



Mientras continúa la investigación de la tragedia por parte de la Policía, se estableció que Belliu, la víctima masculina, era un joven y prometedor actor y cineasta nacido en Albania.



Los cuerpos de la pareja, que tenía dos pequeños hijos, fueron hallados en el patio trasero del edificio donde vivían. Según un reporte del New York Post, las investigaciones mostraron que Shehi fue la primera en caer del sexto piso del edificio y Belliu cayó segundos después. La policía dijo que las circunstancias que rodearon la muerte de la pareja aún no estaban claras y se mantenía la investigación.



Los vecinos dijeron que eran una pareja tranquila y callada. Pero otros habitantes del edificio indicaron que Belliu estaba siempre de muy mal humor, especialmente el viernes.



Las fuentes dijeron que la policía no había recibido informes de violencia doméstica sobre la pareja que se mudó al edificio con sus dos hijos pequeños hace apenas unos tres meses.



De acuerdo con otra hipótesis, la pareja se habría arrojado desde el sexto piso del edificio por una ventana, una imagen que fue captada por una cámara del sector.



Vecinos de la pareja, padres de dos hijos de 2 y 6 años, que se encontraban en el apartamento cuando ocurrió el hecho, dijeron a la Policía antes de la tragedia se escucharon gritos y una fuerte discusión.



Después del incidente, muchos amigos publicaron en las redes sociales expresando sus condolencias. Estas publicaciones revelaron que el sábado 6 de agosto, cuando se encontró el cuerpo de Belliu, era el cumpleaños del joven.



La agencia EuroNews Albania informó que el actor se graduó de la Universidad de las Artes en Tirana, Albania, y actuó en televisión y teatro antes de residenciarse en Nueva York, donde se estableció con Ornela y trabajó inicialmente como vendedor de casas y apartamentos.



ELTIEMPO.COM