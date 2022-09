Jugar a ser psicólogo para meterse en la mente de los asesinos en serie más buscados ha sido el pasatiempo más extraño, dramático y oscuro que se ha conocido con el pasar de los años.



Este es el caso de una pareja estadounidense que seducía a homicidas para que confesaran sus crímenes. Bárbara y Richie Dickstein empezaron el peligroso camino de escribir cartas a homicidas para conocer sus historias en 1992.

La idea surgió porque uno de los conocidos de Bárbara infortunadamente casi muere a manos de uno de los malandros más buscados: Berkowitz



Desde ahí comenzó a surgir la intriga de querer entender los pensamientos macabros de estos asesinos para saber lo que pasaba por sus mentes y llegar al punto de acribillar sin piedad.



Una de las hipótesis que manejaba la pareja era que la infancia de la mayoría de estos asesinos en serie tenía mucho que ver en sus comportamientos. Los estadounidenses llegaron a esta conclusión porque notaron que ninguno de ellos recibió un amor que los complaciera placentera y emocionalmente.

“Quizás hubo alguien que los lastimó y les generó un trauma tan fuerte que lo desahogaron matando a las personas. No lo dicen los médicos, es lo que pudimos notar cuando comenzamos nuestros acercamientos hacia ellos”, dijo Bárbara al medio estadounidense ‘The Post’.



Ante la iniciativa de contactar a los homicidas a través de cartas, la pareja planeó escribirlas con intención de seducirlos para que se sintieran en confianza y pudieran confesar cada crimen cometido.



El plan, entonces, fue escribir cartas con frases poéticas, románticas y sexuales para conseguir una conversación privada y conocerlos más a fondo. Richie explicó que varios de los criminales eran homosexuales, por lo que optó por la idea de hacerse pasar por gay.

Comenzaron a escribir cartas para contactar asesinos temibles como Gacy, acusado de asesinar a 33 personas en su casa en Chicago, y Dahmer, un maniático caníbal. Ambos personajes eran homosexuales, por lo que las cartas hacia ellos fueron escritas por Richie.



Ambas entregas fueron respondidas. El caníbal, por ejemplo, le pidió a Richie fotos de su cuerpo completo. Pero en 1994 el hombre con el que Dahmer compartía celda, Christopher Scarver, lo mató aplastando su cráneo con una barra de metal, así que nunca se llegaron a ver frente a frente.



Aquel asesinato llamó la atención de la pareja y decidieron escribirle al agresor. Días después de ganarse su confianza, Scarver les envió fotos a los Dickstein para mostrarles cómo mató a Dahmer. Después de esto, su objetivo se centró en Scarver para recolectar sus testimonios de cada asesinato.



Entre sus anécdotas también está la de Susan Smith, una mujer de Carolina del Sur condenada por asesinar a sus dos hijos pequeños en 1994. Richie logró convencerla de su enamoramiento hacia ella, por lo que la madre asesina cayó en las mentiras y se obsesionó con él.

Así las cosas, los esposos llegaron a conocer a muchos asesinos seriales, quienes confesaron sus crímenes pero no los motivos de ellos. Aún así, la pareja decidió continuar con la experiencia y seguir contactando homicidas para recopilar todas las historias.



En este constante ejercicio la pareja comenzó a sentir aprecio por los criminales y, en algunos casos, llegaron a sentirse atraídos por ellos.



Por ejemplo, cuando los Dickstein se enteraron que Karla Faye Tucker, condenada por apuñalar a uno de sus amigos, fue ejecutada mediante una inyección letal en 1998, Bárbara confesó que le dio muy duro la noticia.



“Sentíamos una gran afinidad, me entristeció saber que había muerto'', expresó Bárbara en el medio citado.



El amor platónico de Bárbara: uno de los asesinos más peligrosos

Fue tanta la conexión con los asesinos, que la atracción física comenzó a sentirse hacia uno de ellos.



Después de que se escribieron y mantuvieron cierta cercanía, Bárbara comenzó a sentir una fuerte atracción sexual por el llamado ‘Ángel de la Muerte’, Richard Angelo, el enfermero de Long Island que fue condenado por matar a ocho de sus pacientes y envenenar a 26 más en 1989.



Pese a sentir ciertos sentimientos por el ‘Ángel de la Muerte’, indicó que jamás intentó tener una relación o amorío y que solo se dejó llevar por su trabajo y las historias que él le contaba. Sentía que compaginaban muy bien. “Al principio me gustaba”, dijo Bárbara sobre la escritura de cartas en ‘The Post’.



“Pero después de unos cinco años se volvió más un trabajo. Cuanto mayor era el acercamiento hacia ellos, más quería describirlos. Me acerqué a algunos malandros y Richie decía: '¿Por qué dedicas tiempo a escribirles a don nadies?' Pero me gustaban algunos de los don nadie”, expresó la estadounidense.

Más de 3.000 cartas escritas

En 2005 los esposos dieron fin a la escritura de cartas y se dedicaron a la recopilación de cada historia. Escribieron alrededor de 3.000 cartas. Entre sus receptores están asesinos como John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, David Berkowitz, conocido como ‘Son of Sam’, Charles Manson, Arthur Shawcross, Edmund Kemper, Karla Faye Tucker , Robert John Bardo, Gerard Schaefer, entre otros que dejaron expuestos los crímenes más terroríficos.



Bárbara y Richie crearon una colección de audios de llamadas de los prisioneros, los cuales fueron una base de un pódcast sobre crímenes llamado ‘Killer 's Vault’, lanzado el 28 de junio del 2021.



El pódcast fue presentado por la actriz de ‘Ley y orden’ Elisabeth Rohm y el actor Eric Roberts, quien dio voz a los asesinos.

