¿Los niños deben estar vacunados contra el covid para viajar a EE. UU.?

La Casa Blanca anunció que todos los viajeros internacionales que ingresan a los Estados Unidos deberán estar vacunados a partir del 8 de noviembre de 2021. Sin embargo, no se han referido sobre si los menores de edad necesitan presentar un carnet de vacunación para viajar al país.



Lo que si reiteraron es que todos los viajeros se les exigirá una prueba de detección del virus dentro de los tres días antes del viaje al país y presentar la prueba con resultado negativo.



Las recomendaciones que hacen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para personas que no están totalmente vacunadas, lo que puede pasar con los niños, son: Realizar una prueba de 1 a 3 días antes del viaje, el uso del tapabocas durante todo el viaje, ya sea avión, buses o trenes que entren a Estados Unidos, evitar las aglomeraciones y lavarse las manos con frecuencia.

Los CDC recomiendan que las personas mayores de 12 años se vacunen contra el covi-19. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Lo que sí han recomendado los CDC es que todas las personas de 12 años de edad o más se vacunen contra el covid-19 para protegerse del virus y no contagiar a los demás.



Por otro lado, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) aún no ha autorizado una vacuna anticovid para niños de 5 a 11 años de edad, y el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC aún no ha hecho una recomendación sobre la vacunación de este grupo de edad.REDACCIÓN INTERNACIONAL*

