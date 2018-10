Paquetes bomba, ataque a demócratas que podría herir a republicanos

La ‘sorpresa de octubre’ es un término que se usa en Estados Unidos para describir un evento de última hora que puede influir en el resultado de las elecciones en este país, que por lo general se realizan el primer martes de noviembre.

A menos de 10 días de los comicios de mitad de término, cuando se elegirá parte de un nuevo Congreso y estarán en juego un tercio de las gobernaciones, los sucesos de esta semana bien podrían encajar en esa categoría.



Este miércoles, el país se estremeció con la noticia de que al menos 10 renombradas figuras del partido demócrata, otras personalidades y la cadena CNN habían sido los destinatarios de una serie de paquetes enviados por correo y en cuyo interior había un artefacto explosivo.

Entre ellos, el expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el exvicepresidente Joe Biden, el exfiscal general Eric Holder, el exdirector de la CIA John Brennan, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia James Clapper, los congresistas Cory Booker y Maxime Waters y el actor Robert de Niro.



Este viernes y tras una frenética cacería por todo el país, las autoridades arrestaron a César Sayoc, de 56 años, que vive en la Florida y de quien se presume que sería el responsable.



El sujeto, que tiene un prontuario plagado con antecedentes criminales y está afiliado al Partido Republicano, había dejado claro tanto en redes sociales como en afiches pegados a su camioneta que es un furibundo simpatizante del presidente Donald Trump y crítico de demócratas y liberales.

Si bien ninguno de los artefactos estalló y nadie resultó herido, los hechos sí tuvieron un tremendo impacto en la ya de por sí explosiva arena política del país.



Inicialmente, Trump hizo llamados a la unidad, rechazó el uso de la violencia y prometió fuerte castigo para los responsables; algo que repitió el viernes pasado tras la captura de Sayoc. Pero, en paralelo, atribuyó parte de la responsabilidad a la prensa por contribuir al clima de hostilidad.



Aliados republicanos del presidente en algunos medios de comunicación incluso propagaron la teoría de que quizá eran los mismos demócratas los que estaban luego de los paquetes bomba, con el fin de desprestigiar su partido en víspera de las elecciones. Una idea que se cayó de plano tras conocerse el perfil del acusado.

Las labores de reforzamiento de la seguridad por los paquetes bomba se ha aumentado considerablemente en casi todo Estados Unidos. Foto: Reuters

El propio fiscal general, Jeff Sessions, reconoció que Altieri Sayoc probablemente actuó por motivaciones partidistas.



Para los demócratas, por el contrario, la raíz del problema es el mismo presidente, quien aun antes de llegar a la Casa Blanca ha utilizado la retórica incendiaria como estrategia para atizar a su base de seguidores.



“Deje de echarles la culpa a otros y mírese en el espejo. Su retórica, sus insultos, sus mentiras y la manera como incentiva la violencia física son una vergüenza”, dijo Brennan.

El exdirector de la CIA se refería a cómo Trump suele aplaudir actos de violencia contra sus rivales y cataloga a la prensa como un “enemigo público”, como cuando defendió a un congresista de Montana que agredió a un periodista o prometió pagar los costos legales de cualquiera que les diera una golpiza a los manifestantes que suelen hacerse presentes en sus eventos públicos.



“El presidente y la Casa Blanca deben entender que las palabras cuentan. Hasta el momento lo que han mostrado es que no tienen idea de lo serio que son sus ataques ni de las posibles consecuencias”, sostuvo Jeff Zucker, presidente de CNN, al indicar que sus periodistas ahora necesitan guardaespaldas para defenderlos de simpatizantes de Trump que se han tomado a pecho lo que dice el mandatario.



Sin embargo, Trump, según reportaron varios medios estadounidenses, no se siente responsable por las acciones de Sayoc ni cree que su retórica pudo haber contribuido.

Cesar Sayoc fue capturado por ser sospechoso de los 'correos bomba' enviados a varias personalidades opositoras a Donald Trump. Foto: AFP

De hecho, y eso se lo sacaron en cara con posteridad, se quejó de que la noticia de los paquetes bomba estaba frenando el buen momento de los republicanos de cara a las elecciones del próximo 6 de noviembre.



Aunque los demócratas siguen siendo los favoritos para llevarse la Cámara de Representantes, todas las encuestas indicaban que los republicanos habían comenzado a recortar distancia motivados por la fuerte disputa partidista que generó la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia.



Si bien todavía no hay encuestas que indiquen un cambio en la tendencia a raíz de los eventos de esta semana, no hay duda de que la noticia de un simpatizante de Trump que enviaba bombas a sus rivales no es algo que favorezca al partido y sus chances en estas elecciones.

Donald Trump en un evento de campaña en el aeropuerto de Mosinee, Wisconsin, este 24 de octubre. Foto: AFP

“Es poco probable que tenga un efecto en la base de seguidores del presidente. Pero nuestros modelos indican que hay muchos votantes independientes que están cansados de tanto rencor y responsabilizan a Trump. Y también es probable que motive aún más a los votantes demócratas”, dice Larry Sábato, profesor en política de la Universidad de Virginia.



Si será suficiente como para arrebatarles a los republicanos el control de la Cámara, el Senado y una mayoría de las gobernaciones, es algo que sabremos el martes de la semana entrante.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHIGNTON

En Twitter: @sergom68

