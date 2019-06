Panel de expertos cuestiona candidatura de Everth Bustamante a la CDH

Un panel de expertos independiente convocado para evaluar las candidaturas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, deja sentadas este viernes serias dudas sobre las aspiraciones del senador del Centro Democrático, Everth Bustamante.



Bustamante, que es respaldado por el gobierno del presidente Iván Duque, compite actualmente por una de los seis asientos que quedarán vacantes en la CIDH y que serán asignados durante la Asamblea General de la OEA que se celebra este mes en Medellín.

"El Panel considera que la información recabada en relación a Everth Bustamante García, incluida la información proporcionada por el candidato a través de su sitio web, no le permite concluir que cuenta con el requisito de reconocida versación en Derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, de la misma información, el Panel considera que la trayectoria y trabajo actual del candidato, dejan dudas sobre su independencia e imparcialidad política a los ojos de un observador razonable", dicen en sus conclusiones el panel, compuesto por cinco expertos y expertas reconocidos por su trayectoria en derechos humanos: Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero, Juan Méndez y Judith Schönsteiner.

Botero, que es colombiana y la actual decana de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, le dijo a este diario que se había abstenido de participar en la evaluación de Bustamante por ser un connacional.



El panel dividió sus evaluaciones en cinco criterios, entre ellos experiencia en Derechos Humanos, independencia e imparcialidad, autoridad moral y posibles conflictos de interés.



"Con respecto a la reconocida versación en materia de derechos humanos, de la información provista surge que el candidato Bustamante tiene una larga trayectoria en la política de su país, en posiciones como alcalde, Senador en dos oportunidades, y en cargos directivos dentro del Poder Ejecutivo. El Panel tiene dudas sobre la suficiencia de la trayectoria en materia de Derecho internacional de los derechos humanos pues, a pesar de las referencias a trabajos en esta materia, en los mismos no se encontró conocimiento directo y robusto sobre las normas, jurisprudencia o doctrina en materia de derecho internacional de los derechos humanos. La amplia formación académica del candidato se ha centrado en el Derecho público, administración y gobierno" dice el panel sobre la experiencia de Bustamante.

Sostienen, además, que no hay evidencia de que haya asumido funciones públicas relacionadas a la defensa de los Derechos Humanos a lo largo de su carrera y que su participación en Naciones Unidas en representación del Servicio Universitario Mundial ante la Comisión de Derechos Humanos -algo que se destaca en la hoja de vida del Senador- fue hace más de treinta años.



Afirman, también, que sus propuestas legislativas en materia de jurisdicción penal especial y de responsabilidad de los agentes a cargo de la retoma del Palacio de Justicia, despiertan dudas sobre el conocimiento por parte del candidato Bustamante de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en dichos temas.



Con respecto a la independencia e imparcialidad, el Panel sostiene que hay elementos que los generan dudas sobre si Bustamante se comportaría como un observador razonable.

"El Panel considera que el hecho de haber sido postulado por las autoridades del partido oficial de gobierno, del que es miembro y activo militante, permiten dudar sobre su independencia política. A ello deben agregarse sus manifestaciones públicas en redes sociales en materia de derechos humanos van seguidas de los hashtags #DuquePresidente o #EverthConElQueEs, las cuales alimentan estas dudas y la apariencia de independencia que debe tener a los ojos de un observador razonable", afirman en su informe.



En relaciones a su autoridad moral, los expertos afirman que el senador tiene una larga trayectoria y gran visibilidad en la escena pública del país, pero no cuenta con información sobre sanciones disciplinarias, ni sobre premios o distinciones relevantes a lo largo de su trayectoria.



"No hay nada en su registro que indique cualquier tipo de sanción, falta ética o impropiedad Profesional", salvo un proceso disciplinario iniciado por la Procuraduría General, "cuyo estado actual o resultados no han podido ser corroborados por el Panel".



Al final el panel lamenta no haber podio entrevistar a Bustamante ni usar, para su reporte, un largo cuestionario que se le envió al candidato.



Bustamante, sostienen, acudió a la entrevista con el panel pero para indicarles que no se somatería al interrogatorio y que no usaran las preguntas que el había contestado previamente por escrito.



Esto, según les dijo Bustamante -y lo avaló con una carta de la Cancillería- por que actualmente existe una demanda contra el presidente y el Canciller elevada por ONG que han demandado su candidatura cuestionando su falta de experiencia.



"El Gobierno Nacional y la Cancillería estuvieron examinando muy juiciosamente el tema. Yo les expliqué como había sido todo el desarrollo, la voluntad que teníamos con conocimiento del gobierno para participar en todo el proceso... Pero esa demanda que va dirigida contra el Presidente de la República y el canciller, incluso pidiendo una medida cautelar, para que ordene por parte del juez el retiro de mi candidatura. Eso llevó al gobierno nacional a pedirme que no participara, y que les solicitara a ustedes -respetuosamente- mientras que este asunto de carácter judicial se resuelva no se utilizara, no hiciera uso, del cuestionario que yo voluntariamente les dejé”, dice el reporte citando las palabras textuales que uso Bustamante para negarse a la entrevista.



Aunque la opinión del panel de expertos pesa, a la larga este proceso de selección termina siendo una decisión política pues son los representantes del poder ejecutivo, que tienen asiento en la OEA, los que ponen los votos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington