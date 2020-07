Vacuna contra covid-19 no lograría inmunidad de población de EE. UU.

La vacuna contra la covid-19 está siendo esperada por todos los gobiernos del mundo, para así terminar con la pandemia del nuevo coronavirus y volver a la normalidad.



Sin embargo, según expertos, en países como Estados Unidos esto no sería suficiente para sofocar la emergencia y crear la llamada inmunidad de grupo, pues hay varias razones sociales y de comportamiento que lo 'impedirían'.



El caso estadounidense

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, de Estados Unidos, aseguró a ‘CNN’ que, con el apoyo del gobierno de su país, se espera que en los próximos tres meses se estudien tres vacunas contra el coronavirus en ensayos clínicos.



No obstante, cree el experto, la efectividad no sería del 100%.



“La mejor que hemos hecho es la del sarampión, que tiene una efectividad del 97 al 98 por ciento. Sería maravilloso si llegamos allí. No creo que lo hagamos. Me conformaría con una vacuna efectiva a un 70, 75%”, dijo Fauci.



Por otro lado, una encuesta de ‘CNN’, realizada durante el pasado mes de mayo, encontró que 1 de cada 3 estadounidenses no se vacunaría contra la covid-19, aunque esté ampliamente disponible y sea de bajo costo.



Así las cosas, el propio Fauci aseveró que es “improbable” que su nación no logre niveles suficientes de inmunidad para sofocar el brote.



"No es posible proporcionar una inmunidad colectiva contra el coronavirus si una vacuna con una eficacia del 70% al 75% es tomada por solo dos tercios de la población", manifestó.



Esto se debe a que la inmunidad de grupo ocurre cuando una proporción suficiente de una población es inmune a una enfermedad infecciosa, ya sea por enfermedad previa o vacunación, para que así no se propague de persona a persona.



"Se debe hacer un esfuerzo educativo para que las personas se vacunen contra este coronavirus y se requerirá la ayuda de figuras públicas para lograr concientizarlas", agregó.



Según el experto, en la sociedad estadounidense “hay un sentimiento general de anticiencia, antiautoridad y antivacuna, un porcentaje alarmantemente".



Mientras no haya una vacuna, señaló el experto, para contener el brote del virus es importante el rastreo de contactos. Para esto se necesita aislar a las personas infectadas, indagar con quiénes han tenido contacto mientras eran infecciosas y luego ponerlas en cuarentena.



Sin embargo, el rastreo de contactos es complicado por el hecho de que muchos individuos infectados con el nuevo coronavirus no tienen síntomas, “así que el paradigma clásico estándar de identificación - aislamiento - rastreo de contactos no funciona. No importa lo bien que lo hagas porque no sabes a quién estás rastreando”, añadió.



Hasta el mediodía de este 30 de junio, en el mundo había más de 10 millones de infectados y más de 500.000 fallecidos.



