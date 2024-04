Una panadera en EE. UU. perdió un anillo millonario y pide buscarlo en sus galletas

falta el diamante del anillo de compromiso que lleva décadas en su mano? Esto le sucedió a la dueña de una panadería en Kansas, Estados Unidos, quien le ha pedido a sus seguidores y clientes que le ayuden a recuperarlo. ¿Se imagina estar preparando galletas y de repente notar que leque lleva décadas en su mano? Esto le sucedió a la

Dawn Sis Monroe es una mujer estadounidense que ha estado casada por casi cuarenta años, tiempo en el que, según el diario New York Post, no ha dejado pasar un solo día sin usar su anillo de compromiso. Hace unos días, desapareció luego de terminar de hornear productos para su negocio, el cual lleva por nombre Sis Sweets Cookies & Café.

Ante el hecho, la mujer se dio a la tarea de recuperar la valiosa piedra y,a través del perfil de Facebook de su panadería, publicó un anuncio en el que confía que le ayudará a cumplir su misión.

El diamante de miles de dólares de Estados Unidos que podría estar en una galleta



el diamante de corte marqués tiene . Además representa años de matrimonio, así que con el fin de recuperar la piedra, Dawn Sis Monroe publicó un emotivo mensaje. De acuerdo con el medio citado, un valor aproximado de US$4.000 . Además representa años de matrimonio, así que con el fin de recuperar la piedra, Dawn Sis Monroe publicó un emotivo mensaje.

“Bonificación si compras galletas hoy, ya que me falta mi diamante. Mi corazón está más que roto. Ha estado en mi mano durante 36 años. Si lo encuentras y me lo devuelves, siempre estaré en deuda. Es un corte marqués. Lo siento si lo encuentras en tu galleta, pero no me quito el anillo por nada”.

De inmediato, sus clientes y seguidores expresaron su apoyo en la publicación, que cuenta con más de 500 reacciones y 200 comentarios. En cada uno de ellos, los conocidos de quien sufrió el extravío y seguidores de la panadería dejaron mensajes de apoyo y se ofrecieron a comprar galletas para intentar recuperar y devolver el anillo a la mujer.