Pagó US$1.000 por un sándwich en EE. UU.; cuando volvió a reclamar pasó algo inaudito

Una mujer en Ohio, Estado Unidos fue a comprar a Subway sin imaginar que pagaría el sándwich más caro de su vida, ya que por error la cadena le cobró US$1.000. Sin embargo, cuando intentó pedir el reembolso vino la peor parte de la historia.

Según información del medio The SUN US, el 5 de enero, Letitia Bishop fue a la tienda Subway Thornton Oil en Columbus para comprar un bocadillo para ella y su familia, pero al recibir el ticket descubrió que el monto no era ni cercano a lo que había calculado.

De acuerdo con el medio citado, el monto cargado a la tarjeta de débito de Bishop fue de $1.021,50, una cantidad que para nada concuerda con los precios de la cadena, así que la mujer se dispuso a exigir su reembolso. Pero al volver se encontró con que la tienda, que se hallaba en una gasolinera, había cerrado definitivamente.

Facebook Twitter Linkedin

Se convirtió en el sándwich más costoso de su vida. Foto: Subway

El tormentonso reembolso del sandwinch más caro de Subway



Esto solo fue el inicio de un problema que hasta donde se ha informado, todavía no ha podido solucionarse. Según el medio ABC 6, la mujer consiguió hablar con el personal, pero le dijeron que debía llamar directamente con la empresa. Después, trató de comunicarse sin éxito a la línea de Subway, pero durante semanas no pudo hablar con ninguna persona que le ayudara a tramitar el reembolso.

The SUN U.S asegura que Letitia Bishop pasó varios días desesperada, pues el gasto inesperado le ocasionó problemas financieros y tuvo dificultades para pagar sus cuentas, ya que el cobro de US$1.000 por el sándwich de Subway evitó que pudiera seguir haciendo compras con su tarjeta de crédito.

Afortunadamente, luego de siete largas semanas de espera, la mujer recibió su dinero, sin embargo, se lo regresaron en efectivo, así lo dio a conocer Business Insider.