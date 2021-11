Ofrecía sicarios en una página web y luego denunciaba a los interesados

La sed de venganza de Wendy Lynn Wein, una mujer, de 52 años, que quería matar a su exmarido, fue torpedeada por una página web que ofrecía el servicio de asesinos a sueldo.



Alegando que su antiguo esposo era un “pedófilo”, Wein buscó en 2020 alguna forma de terminar con su vida bajo el mayor sigilo posible.



La plataforma ‘Rent-A-Hitman’, que promete en su página principal ‘acabar con cualquier relación problemática’ con ‘confidencialidad’, fue la opción más realista que encontró.



(Además: Trabajó como albañil por años y logró pagar sus estudios para ser abogada).



El testimonio de Laura S., una aparente clienta del lugar, que contó cómo encontró a su esposo siéndole infiel con la niñera y que “una consulta con la web” le ayudó a ‘terminar’ con la relación, no le inspiraba mayores dudas.

Confiada, entregó los datos de la dirección del hogar de su expareja, sus horarios de trabajo y más detalles personales que comprometían sus intenciones ante un ‘trabajador’ de la página.



Lo que no se esperaba Wein es que, detrás del acuerdo de 5.000 dólares (20 millones de pesos) que llegó a pactar con el supuesto sicario, se escondía un operativo policial que iba a dar con su captura.



Ahora, de acuerdo con las leyes de Michigan, en Estados Unidos, deberá pasar un mínimo de nueve años en prisión por los cargos de ‘solicitud de asesinato’ y ‘uso de computadora para cometer crímenes’.



En enero de 2022 se conocerá su sentencia.



(Le puede interesar: Maradona: abuso, drogas y lo más oscuro que se ha conocido tras su muerte).

‘Contrate un sicario’, el juego de palabras que derivó en un anzuelo judicial

Facebook Twitter Linkedin

Así es el 'main' de la página que ofrece el falso servicio de contratar sicarios. Foto: RentAHitman

Detrás de la página web que supuestamente ofrece el servicio de asesinos a sueldo se esconde Bob Innes.



Este hombre, cuya edad sobrepasa los 40 años, decidió dedicarse a los servicios informáticos después de no poder vincularse a la Policía de Estados Unidos.



Según le contó a ‘Rolling Stone’, la idea de ‘Rent-A-Hitman’ nació en 2005 como un proyecto para ofrecer estudios de ciberseguridad a los clientes bajo la idea de ‘contratar a un sicario’.



Lo que nunca imaginó es que la gente entendiera literalmente el significado de la palabra ‘Hitman’ y lo buscara para asesinar a decenas de personas con las que tendrían ‘inconvenientes’.



(No deje de leer: Investigan ginecólogo que ofrecía sexo sin condón como 'terapia' contra VPH).



Ante la inmensa cantidad de solicitudes para cometer homicidios (el ‘Washington Post’ estima que han sido cerca de 700), Innes concluyó que lo mejor era dar conocimiento de las situaciones a las autoridades oficiales.



Así lo ha hecho con las solicitudes de “ex novios tras malas rupturas” o “estudiantes que quieren acabar con sus profesores”.



“Probablemente ha habido alrededor de una docena de casos que terminaron en arrestos con las autoridades”, dijo en diálogo con la revista mencionada.

(Siga leyendo: Un 'Batman' mexicano está atrapando ladrones y pintándolos como el 'Joker').

Facebook Twitter Linkedin

'Guido' es el nombre con que se identifica Iness en su portal. En la foto, uno de los falsos testimonios. Foto: RentAHitMan

Acerca de los peligros de mantener a flote la página web, sobre todo ante posibles retaliaciones, Iness dice que el miedo no puede nublar lo que ya se ha convertido en una “misión personal para salvar la vida de otras personas que tal vez ni siquiera sepan que están en peligro”.



A la fecha, ya ha recibido mensajes de personas de “más de 160 países”.



Cuestionado por su percepción por ese particular ’éxito’ de su plataforma, Iness cree que todo se relaciona con serias enfermedades mentales pues “todo el mundo tiene su propia historia en la cabeza. Y desafortunadamente, mi sitio web es como un imán para los que están empeñados en causar daño a otros”.



Su página es solo una ‘pantalla’ y no una realidad.



A pesar de conocer su naturaleza, y llevar más de 15 años en actividad, aún existen ‘interesados’ en adquirir sus servicios malinterpretados.

Más noticias

Le cayó encima alguien que se arrojó de un edificio y 'vivió' para contarlo

La perversa historia del ‘Papá Noel’ que desató una masacre en Navidad

Una pareja se tomó una foto sin sospechar que un rayo les pudo caer encima

Así se salvó joven secuestrada y abusada durante 18 años por un pedófilo

La inédita historia del hombre que volaba gratis a todo lugar del mundo

Tendencias EL TIEMPO