Pensando en buscar una alternativa a los altos costos de la gasolina, un padre y su hijo decidieron realizar un proyecto innovador en Estados Unidos y construyeron una motocicleta que funciona con cerveza como combustible.



Las graves crisis energéticas y el afán de buscar combustibles amables con el medio ambiente han afectado el precio de la gasolina en varias regiones del mundo, un producto que es esencial en la economía de algunos países.



Por esta razón, un padre y su hijo decidieron aprovechar la fermentación de la cerveza para crear una motocicleta que funciona con alcohol y que, increíblemente, alcanza los 240 kilómetros por hora.

La moto funciona con cerveza Foto: YouTube: Ky Michaelson

A través de su canal oficial de YouTube, Ky Michaelson decidió revelar ante el mundo el proyecto que lleva adelante con su hijo en el garaje de su casa; ellos diseñaron y construyeron un motor que funciona con la fermentación de la cerveza para lograr el movimiento de las ruedas del vehículo.



El proyecto de Ky Michaelson y su hijo inició hace algunos años, cuando diseñaron una motocicleta diferente a las que se venden en los concesionarios. Esta tenía un barril de 52 litros, en lugar del típico tanque en donde se deposita la gasolina.



El proyecto, conocido como ‘Gran cerveza, gran combustible’, consiste en que crear un sistema de inyección con cerveza, esta pasa por un calentador que la hierve a 300 grados centígrados y con la mezcla de oxígeno produce energía.

La cerveza es la principal fuente de combustible Foto: YouTube: Ky Michaelson

La potencia es una de las principales características de este vehículo, ya que uno de sus creadores afirmó que logra alcanzar hasta 240 kilómetros por hora y lo demostró con las imágenes de presentación en su canal oficial de YouTube.



El innovador vehículo cuenta con un gran barril especial para evitar la oxidación y permitir que la cerveza no se pase. Este ‘tanque de cerveza’ se encuentra ubicado en toda la mitad de la motocicleta en el lugar donde iría el depósito de gasolina.



Según algunos expertos, esta innovación tiene sus pros y contras, ya que la cerveza no está diseñada para generar combustión. Una de las mayores ventajas es que la bebida alcohólica es un recurso abundante y no amenaza el medio ambiente.



Pero, la principal desventaja de este sistema de combustión es que necesita una alta cantidad de este líquido porque se genera mayor consumo al momento de pasar por el calentador. Además, es peligroso que la cerveza entre en contacto con el fuego porque es un producto altamente inflamable.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

