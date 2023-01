En las últimas horas el video de un padre de familia que se hizo pasar por su hija para atrapar a un pedófilo se ha hecho viral en las redes sociales. Al parecer, este hecho fue de hace unos años, pero internautas siguen compartiendo el clip, aplaudiendo la valentía del hombre.

El metraje fue subido a la plataforma Reddit. Según indican varios usuarios de internet, los hechos ocurrieron en algún lugar de los Estados Unidos, donde un hombre citó a una menor de 12 años a través de redes sociales mientras se hacía pasar por un joven apuesto y atractivo.



Al parecer, el sujeto llegó al lugar donde citó a la pequeña pero, para sorpresa suya, la niña no estaba. En cambio, fue el padre de la menor quien hizo presencia para atrapar al presunto pedófilo, evitando que más jóvenes estuvieran en peligro.



El padre de familia se percató de que algo no andaba bien y decidió revisar las redes de su hija, al husmear pudo constatar que había sido citada por un usuario falso, así que decidió ir.

Como acompañantes, el hombre llevó a sus furiosos y enormes perros para que pudieran defenderlo en dado caso de que la situación se tornara difícil. Y así fue, el canino se lanzó hacía el supuesto pedófilo y le propinó varias mordidas.



Pese a que el victimario suplicó en varias ocasiones para que uno de los perros dejara de morderlo, el dueño de las mascotas soltó al otro can para que también lo atacara.



Hasta el momento es incierto cómo terminó la situación y si el hombre fue puesto bajo arresto por las autoridades americanas. Asimismo, no es precisa la información del padre de familia y si recibirá cargos por haber actuado con tal agresión.

