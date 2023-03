El ex vicepresidente y exembajador de Colombia en Washington Francisco Santos se fue lanza en ristre contra la administración de Joe Biden por haber permitido y hasta "impulsado" el fin del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela.



En una columna que publica a través de la agencia Infobae, Santos sostiene que tras esa "desastrosa" decisión están tres funcionarios de EE. UU. a los califica como de "ligas menores" y acusa de haber actuado motivados por el ego y rencillas internas de poder.



"Es imposible comprender cómo personas con gran entendimiento en este tema internacional, como Brian Nichols, en el Departamento de Estado, o el mismo Juan González, en la Casa Blanca, no se dieran cuenta de los efectos nocivos de tan equivocada decisión. No sé si fue el resquemor de que esa política venía de Trump y había que acabarla lo que guió esa actuación, pero lo cierto es que el papel de los dos personajes mencionados, más el de Jimmy Story, embajador frente al gobierno interino, son ejemplo de una comedia de equivocaciones donde los egos, las peleas por el poder y la pequeñez de unos funcionarios crean un enredo en el cual todos salen perjudicados (incluyendo los intereses de Estados Unidos), y el único beneficiado es el malo de la película", dice Santos.



Oposición venezolana elimina el 'Gobierno interino' que encabezaba. Foto: EFE

Según el ex embajador, el papel que jugó EE. UU. en esto al permitir que la oposición disolviera el gobierno interino, "es casi un caso de estudio sobre cómo no se deben hacer la cosas y cómo la prepotencia y la incompetencia llevan a desastres políticos como este…Quizás eso pasa cuando un gobierno, en vez de poner a jugar a su equipo de las grandes ligas, decide, por las razones que sea, colocar uno de las ligas menores, que escasamente pasa la prueba".



Santos añade que Washington está ahora tratando de enmendar el error enviando esta semana a España a otro alto funcionario del Departamento de Estado para que le pida a Dinorah Figuera, la presidenta de la Asamblea, "que asuma el liderazgo del gobierno interino que ellos mismos, por su vanidad, terquedad e insensatez, ayudaron a tumbar".



De acuerdo con Santos, una sola llamada de la Casa Blanca habría sido suficiente para impedir que los partidos de oposición tomaran esa decisión.

La verdad, los líderes de la oposición merecen su suerte, pues han demostrado lo pequeños que son,pero los venezolanos no merecen tener esas figuras que son capaces de venderlos por un mendrugo de pan o entregarlos por un pedacito de poder.



"Se les advirtió, hasta la saciedad, de las consecuencias negativas de esa iniciativa; se les dijo que nadie quería eso más que el narco dictador Maduro; se les pidió, casi de rodillas, que por lo menos negociaran esa terrible propuesta por algo igualmente importante. Nade eso sirvió…Se quedaron callados, prefirieron pelear entre ellos, como lo llevan haciendo desde que se inauguró esta administración, y dejaron que esa decisión se ejecutara", continúa Santos.



El ex embajador también atribuye el "desastre anunciado" a la misma oposición venezolana que "le jugó al tema" por egos, corrupción e ínfulas de grandeza.



Y en particular acusa a Julio Borges -"la cabeza de este complot desde el 2019"- a Manuel Rosales "que está en el bolsillo de Maduro", Henry Ramos , Luis Aquiles, Tomas Guanipa y Leopoldo López.

"La verdad -dice Santos- los líderes de la oposición merecen su suerte, pues han demostrado lo pequeños que son, pero los venezolanos no merecen tener esas figuras que son capaces de venderlos por un mendrugo de pan, como Tomas Guanipa y otros iguales a él, o entregarlos por un pedacito de poder, como lo hizo Rosales".



El exembajador remata su columna expresando su esperanza de que Figuera asuma el reto de liderar a una oposición "dispuesta a dar la pelea en las calles, porque elecciones libres y limpias, donde exista la oportunidad de ganarle a la mafia en el poder, no se van a dar".



Así mismo, que el equipo de "ligas menores" encargado por Biden para hacer frente al tema "crezca y ascienda, que sus jugadores se pongan las pilas, entiendan que deben trabajar juntos, asuman riesgos y no le dejen al continente una Cuba con esteroides trabajando con las mafias del narcotráfico al servicio de la desestabilización de la región".

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington