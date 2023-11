Pablo Lyle: Ana Araujo revela toda la verdad de su supuesto divorcio del actor

En una entrevista emotiva y reveladora con Aislinn Derbez, Ana Araujo habló sobre su matrimonio con Pablo Lyle, quien se encuentra preso en Estados Unidos tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por un juzgado de Miami, Florida. La joven reveló que su relación con el actor ya enfrentaba problemas, antes de que sucediera el hecho fatal, y dio a conocer que en ese entonces ya habían iniciado un proceso de divorcio.

“Yo estuve casada con Pablo muchos años”, cuenta Ana Araujo en el último episodio de La Magia del Caos, el podcast conducido por Aislin Derbez. Sobre el actor de Mirreyes VS Godínez, dice: “Hace cuatro años ocurre una situación desgarradora para dos familias. Al final de un proceso súper largo el papá de mis hijos termina perdiendo un juicio y está preso”, refiriéndose a los cargos por homicidio involuntario que Pablo Lyle enfrentó luego de que, el 31 de marzo de 2019, golpeó al cubano Juan Hernández, lo que días más tarde le ocasionó la muerte.

El divorcio entre Ana Araujo y Pablo Lyle inició en 2019



“Para mí fue un parteaguas muy importante porque Pablo y yo ya estábamos en un proceso de divorcio”, explica Ana Araujo. “Cuando todo esto sucede a mí, sí me agarra muy desprevenida porque fue como que no tenía nada planeado, o sea, ni para que él no estuviera, ni divorciada”, recuerda la fundadora de Makapia, un emprendimiento de postres saludables.

En la emisión que se estrenó el pasado 21 de noviembre, la ya exesposa de Pablo Lyle habla de que ella y Pablo enfrentaban conflictos como pareja. “Ya habían pasado situaciones en nuestra pareja que ya nos había llevado, sobre todo a mí, a tomar esta decisión”, narra a Aislinn Derbez. “Situaciones con las que ya estoy bien tranquila y bien en paz… ya las sanamos, ya las trabajamos, ya estoy bien con eso”, dice la mamá de Mauro y Aranza, hija que el actor adoptó como suya.

“Pero sí, estábamos empezando ese proceso y cuando sucede todo esto, pues para mí sí fue como decir: 'Ay Dios, ¿qué hago?' Pero la verdad verlo tan tocado a él, no había manera de seguir con ese proceso (del divorcio). Dije ‘¿Sabes qué? Olvídate ahorita de esto, vamos primero a ver lo tuyo’”, cuenta Ana, quien también se refirió a cómo enfrentaron los cargos ante la justicia.

Cómo vivieron el proceso legal Pablo Lyle y Ana Araujo



“Cuando empezó todo esto, el señor estaba vivo, los cargos eran distintos, lo que había sucedido era distinto. No sabíamos todo lo que se venía. Por como vivimos la situación, nosotros nos sentíamos atacados y veíamos una resolución por ese lado”, cuenta Ana Araujo. “Al momento en que la persona fallece, se da un giro tremendo a toda la historia y lo que se veía como algo un poco sencillo, se vuelve súper complicado, se hace súper mediático y todo eso empezó a jugar en contra”, recuerda la joven.

La muerte del hombre tras el golpe del actor Pablo Lyle ocurrió en el 2019. Foto: Nuevo Herald / EFE

“Yo tomé esta decisión de guardar en un cajón lo que yo sentía, lo que yo quería y decidir también por mí, por la familia, estar con él. Me parecía súper importante estar con él”, confiesa Ana Araujo, quien se casó en 2014 con Pablo Lyle. “Haya pasado lo que haya pasado en nuestra relación, siempre hemos sido muy buenos amigos. Entonces no había manera de que yo lo dejara solo”, recuerda la joven.

Exesposa de Pablo Lyle se da una nueva oportunidad en el amor

Aunque en la emisión no se revela la fecha exacta en que finalizó legalmente el matrimonio entre Ana Araujo y Pablo Lyle, la joven menciona que después de dos años iniciado el proceso legal en contra del actor comenzaron un proceso de terapia y acompañamiento para procesar su separación.



La joven también descubrió que está experimentando una nueva relación romántica, la cual difiere mucho de lo que vivió con el padre de Mauro. “Sí, sin buscarlo, sí conocí a una persona con la cual ahorita estoy súper feliz. Me estoy relacionado desde un punto totalmente distinto y eso se me hace muy bello”, cuenta la mujer.