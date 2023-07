Estados Unidos empezó de nuevo a tomarse muy en serio los objetos voladores no identificados (ovnis) esta semana luego de que el miércoles, ante un subcomité de la Cámara de Representantes encargado de investigar los llamados “fenómenos anómalos no identificados”, tres militares retirados aseguraron que han visto objetos de este tipo y que las autoridades guardan pruebas de ello.



Las declaraciones conmocionaron a miles de personas, desatando una amplia conversación en redes sociales y entre los medios de comunicación más serios sobre la posible existencia de vida extraterrestre.



Además, llevaron a que el subcomité de la Cámara Baja le pidiera al Gobierno estadounidense que informe de los datos que tiene sobre encuentros con fenómenos no identificados y que establezca un sistema “transparente y seguro” para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos.



Ante el alboroto que se generó, el director de la Nasa, Bill Nelson, anunció durante su gira por América Latina que un comité de “científicos distinguidos” ya prepara un informe que despejará dudas relacionadas a “tantas sospechas sobre alienígenas”.



Lo cierto es que, quizá por primera vez en la historia, la discusión sobre los ovnis se está abordando en Estados Unidos en un tono que se aleja de la espectacularidad de la ciencia ficción.

Imagen de ovni desclasificado por el Pentágono. Foto: Pentágono

Un debate poco público

La conversación sobre los ovnis se avivó entre algunos legisladores estadounidenses en 2020, cuando el Pentágono difundió videos previamente clasificados de pilotos implicados en tres incidentes distintos, registrados en 2004 y 2015, en los que parecían observarse encuentros con ovnis. En ese entonces, la inteligencia explicó que si bien no existían pruebas de actividad extraterrestre asociada a estos objetos, tampoco la descartan.



A principios de año, la conversación escaló con los reportes de que el Pentágono había recopilado 247 informes sobre ovnis en 17 meses, casi tantos como en los 17 años previos. En abril la cifra ascendió a 650.



La investigación de ovnis y otros avistamientos anómalos en Estados Unidos, no obstante, se ha mantenido bajo el mayor secretismo y, a veces, se ha prestado para toda suerte de teorías de conspiración, pues no es precisamente un tema que se debata tan públicamente.



En 2017, The New York Times reveló una investigación en la que aseguró que entre 2007 y 2012 el Gobierno destinó cada año 22 millones de dólares a un programa secreto para investigar estas anomalías.



“El Departamento de Defensa nunca antes había reconocido la existencia del programa, el cual dice que se cerró en 2012. Sin embargo, sus promotores aseguran que, a pesar de que en ese momento el Pentágono eliminó el financiamiento de la iniciativa, el programa siguió existiendo”, dice el diario. Incluso, muchas de estas investigaciones siguen bajo reserva, y esto es precisamente lo que algunos congresistas quieren que se desclasifique.



El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, impulsó una ley a inicios de mes para crear una comisión que desclasifique documentos gubernamentales sobre ovnis y asuntos extraterrestres. La medida busca hacerles frente a las teorías de conspiración y crear un ambiente más transparente para tratar estos temas.



Sumado a esos antecedentes, el gobierno del expresidente Donald Trump en 2019 anunció la creación de un nuevo servicio militar: la Fuerza Espacial. Si bien esta fuerza no estaba relacionada directamente con la investigación de ovnis, sí demuestra un profundo interés de ese país por dominar y entender el espacio exterior.



En ese entonces, el exmandatario argumentó que era completamente vital que su país logre un dominio sobre el espacio “en medio de las graves amenazas a la seguridad nacional”.



El propio Pentágono comenzó a prestar especial atención al tema luego de varios avistamientos inexplicables por parte de pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea. La preocupación, señala, es que estos avistamientos pudieran tratarse de tecnología de vigilancia aérea usada por otros países para recolectar información de inteligencia sobre defensas estadounidenses.



En todo caso, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios “no ha encontrado hasta ahora evidencia creíble de actividad extraterrestre, tecnología de fuera de este mundo u objetos que desafíen las leyes conocidas de la física”, según testificó en abril pasado Sean Kirkpatrick, director de esa dependencia del Departamento de Defensa.

Los nuevos testimonios



La del miércoles fue una audiencia inusual en el Congreso estadounidense. Los exmiembros del Ejército aseguraron que las autoridades sí han detectado objetos sobre el espacio aéreo desde hace décadas como una amenaza para la seguridad nacional.



David Grusch, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, afirmó que las autoridades están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos de sus ocupantes y que el Gobierno lo oculta.



De izquierda a derecha: Ryan Graves, David Grusch y David Fravor el miércoles en el Congreso. Foto: EFE

Grusch señaló que Estados Unidos tiene un programa para estudiar la supuesta tecnología extraterrestre e intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería inversa. El exoficial de inteligencia, que en numerosas ocasiones se negó a ofrecer detalles concretos ante las preguntas de los congresistas por ser información reservada, también afirmó que algunas de las personas que trabajan con esa tecnología han resultado heridas en accidentes al intentar manipular los equipos.



Por su parte, el teniente Ryan Graves, un antiguo piloto de un avión de combate F-18 de la Marina estadounidense, señaló en su declaración que “si los ovnis son drones extranjeros, son un urgente problema para la seguridad nacional”. Y añadió que si los ovnis no son de origen humano, “es un tema para la ciencia. Y en cualquier caso, son una preocupación para la seguridad aérea”.



El tercer testigo, el comandante David Gravor, también un piloto retirado de la Marina, testificó cómo presenció en 2004 un supuesto ovni con la forma de ‘tic tac’, el popular dulce, con capacidades de vuelo imposibles para la tecnología estadounidense.



Graves declaró que si Estados Unidos posee ese tipo de tecnología, “necesita ser supervisada”.



Si bien los testigos estaban bajo declaración juramentada, no aportaron pruebas de lo que relataron. Eso sí, lo que quedó claro en la audiencia es que hay un interés por parte de un sector de congresistas estadounidenses por llevar a la opinión pública asuntos relacionados con los objetos voladores no identificados. Y más allá de las teorías conspirativas, lo que hay detrás es un profundo interés por un asunto de interés científico y de seguridad nacional.



La Nasa publicará un informe

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como Nasa por sus siglas en inglés, también planea arrojar luces sobre la discusión sobre los ovnis en Estados Unidos.



Así lo reveló el administrador de la agencia, Bill Nelson, quien durante una visita en Argentina anunció la creación de un comité con científicos de alto nivel para publicar el próximo mes un informe sobre asuntos extraterrestres, pero sin especificar la fecha.



“Como administrador de la Nasa, decidí ante todas las sospechas sobre extraterrestres designar un comité integrado por científicos muy distinguidos. Ese comité se encuentra deliberando actualmente y dará a conocer su informe de manera pública el mes que viene”, dijo Nelson.



Y agregó: “Pero, mientras tanto, les puedo decir que hasta que tengan acceso a ese informe, ellos utilizarán nuestros sensores y equipos en el espacio para identificar estos fenómenos. Así que esperen hasta el mes que viene y ahí va a estar la respuesta”.

Bill Nelson, administrador de la NASA, durante una charla en Argentina. Foto: EFE/ Facultad de Ingeniería de la UBA

Desde mayo pasado, y durante una reunión pública de la Nasa, científicos han venido pidiendo un “enfoque más riguroso” para esclarecer estas anomalías.



La agencia espacial anunció el año pasado que estaba analizando observaciones en el cielo que no pueden identificarse como fenómenos aéreos o naturales, un tema que ha fascinado durante mucho tiempo al público, pero que ha sido rechazado por la ciencia convencional.



Nelson estaba el jueves de visita en Buenos Aires y se reunió con el presidente Alberto Fernández para estrechar la cooperación científica entre la institución y el Gobierno argentino.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

