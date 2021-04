Descargue archivos sobre ovnis y otros temas secretos desclasificados

¿Experimentos psíquicos?, ¿avistamientos de ovnis en ciudades rusas?, ¿videos de objetos voladores? Todos los anteriores serían propios de una película de ficción, pero son registros reales que la CIA ha desarchivado. Conozca algunos de los registros desclasificados más interesantes y recordados de los últimos años.

Este viernes CNN reportó que El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que varias fotos y videos filtrados de «fenómenos aéreos no identificados» tomados en 2019 son imágenes legítimas de objetos inexplicables.



Según la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un esfuerzo continuo por ser más abierta y proporcionar una mayor responsabilidad pública, ha reconocido la importancia de desclasificar documentos de importancia histórica.



El proceso de apertura del registro histórico de la CIA comenzó en la década de 1980 cuando el entonces Director de Inteligencia Central (DCI) William Casey autorizó la desclasificación y transferencia de nueve millones de páginas de registros de OSS a los Archivos Nacionales y estableció el Programa de Revisión Histórica.



Un Programa de Revisión Histórica (HRP) más formal fue establecido por el DCI Robert Gates en 1992. Reafirmando el principio de que los registros del gobierno de los Estados Unidos deben estar abiertos al público, el programa pidió que se pusiera a disposición información histórica significativa a menos que dicha divulgación pudiera causar daños a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.



Estos son algunos de los archivos desclasificados más curiosos y recordados de los últimos años, que están disponibles en la página oficial de la CIA para descarga.

Desclasificados en 2017: el programa Storage

En enero de 2017, el portal BBC informó que aproximadamente trece millones de páginas de documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) se habían publicado en línea.



Los registros incluían avistamientos de objetos voladores no identificados (ovni) y experimentos psíquicos del programa Stargate, que durante mucho tiempo ha sido de interés para los teóricos de la conspiración. Según el portal, la medida se produjo después de largos esfuerzos de los defensores de la libertad de información y una demanda contra la CIA.El registro completo se compone de casi 800.000 documentos. Anteriormente, solo se podía acceder a ellos en los Archivos Nacionales de Maryland.

Vista previa de los registros de experimentos de Uri Geller disponibles en la página oficial de la CIA. Foto: CIA

El tesoro incluye los documentos de Henry Kissinger, quien se desempeñó como secretario de Estado bajo los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford, así como varios cientos de miles de páginas de análisis de inteligencia e investigación y desarrollo científico.



Entre los registros más inusuales se encuentran documentos del Proyecto Stargate, que trataban sobre los poderes psíquicos y la percepción extrasensorial. Estos incluyen registros de pruebas al famoso psíquico Uri Geller en 1973, cuando ya era un artista bien establecido.



Los memos detallan cómo Geller fue capaz de replicar parcialmente imágenes dibujadas en otra habitación con precisión variable, pero a veces precisa, lo que llevó a los investigadores a escribir que "demostró su capacidad de percepción paranormal de una manera convincente e inequívoca".

Registros de pruebas al famoso psíquico Uri Geller en 1973. A la derecha, el dibujo hecho por Geller. A la izquierda, el dibujo hecho por el investigador. Foto: CIA

Geller debía replicar los dibujos realizados por un investigador en una habitación contigua. A a la izquierda de la imagen se observa la fruta dibujada por el investigador, mientras que a la derecha se observa el dibujo realizado por Geller.

Desclasificados en 2020: grabaciones y avistamientos

En abril del 2020 el Pentágono publicó las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de sus pilotos, una recogida en 2004 y dos de 2015.



El Departamento de Defensa "publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado", explicó el Pentágono sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017.



El primer video, el de 2004, fue compartido en 2007 por algunos de los tripulantes que presenciaron la escena; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.



En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero no las había difundido oficialmente hasta ese momento (2020). La primera grabación, conocida por los expertos como "FLIR1", muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores.

(Le puede interesar: ¿Por qué Pentágono de Estados Unidos debe dar información sobre ovnis?)

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

En el vídeo llamado "Gimbal" se escucha a un miembro de la tripulación decir "mira esa cosa", en referencia un objeto volador que, según dijeron, parecía ir contra el viento en 2015.



Por último, en la grabación conocida como "Go Fast", también del año 2015, se aprecia un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose "¿Qué demonios es eso?" y "¿Qué es eso, hombre?".



El sitio web The Black Vault, dedicado a desclasificar documentos gubernamentales, fue el primero en destapar que la Marina estadounidense consideró que los fenómenos avistados fueron considerados ovnis por los equipos de especialistas.

Desclasificados en 2021: avistamientos y... ¿algo más?

Según reportó el diario británico The Guardian, la semana pasada se publicaron miles de documentos de la CIA sobre objetos voladores no identificados.



La versión del diario inglés indica que los documentos están actualmente disponibles en la mencionada Black Vault, después de que el fundador del sitio, John Greenewald Jr, comprara un CD-Rom que la CIA había hecho con sus documentos ovni. Los documentos también están en la página de la CIA.



Algunos de los informes, incluido uno sobre explosiones misteriosas en una ciudad rusa y otros con dos relatos de primera mano de un extraño avistamiento de un objeto volador cerca de Bakú, la capital de Azerbaiyán, son el tipo de lecturas que se podría esperar encontrar en una novela de ciencia ficción en lugar de documentos oficiales del gobierno.

Esta es una vista previa de todos los documentos desclasificados que están en la página oficial de la CIA bajo la categoría de UFO (Unidentified flying object) conocidos en español como ovnis. Foto: CIA

(Siga con: El objeto espacial que confirmaría vida fuera del sistema solar)

¿La CIA revelará más registros en el futuro?

Según un informe de CNN, cuando el expresidente Donald Trump promulgó el proyecto de ley de alivio y financiamiento gubernamental de $ 2.3 billones en diciembre por cuenta del covid-19, comenzó la cuenta regresiva de 180 días para que las agencias de inteligencia de EE. UU. le digan al Congreso lo que saben sobre los ovnis.



El director de Inteligencia Nacional y el secretario de Defensa tienen ahora poco menos de seis meses para entregar a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso un informe no clasificado sobre "fenómenos aéreos no identificados".



Es una estipulación que se incluyó en la sección de "comentarios del comité" de la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2021, que estaba incluida en el proyecto de ley de gastos masivos.



Ese informe debe contener análisis detallados sobre datos e inteligencia ovni recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF, por sus siglas en inglés) y el FBI, según la directiva del comité de inteligencia del Senado.



También debe describir en detalle "un proceso interinstitucional para garantizar la recopilación de datos oportuna y el análisis centralizado de todos los informes de fenómenos aéreos no identificados para el Gobierno Federal" y designar un funcionario responsable de ese proceso.

VALENTINA LEUDO MEJÍA

ELTIEMPO.COM

*Con EFE

Lea otras noticias de Estados Unidos:

-Video revela que niño tenía las manos arriba cuando policía le disparó



-Así puede sacar la visa de turismo a EE. UU. durante la pandemia



-Blinken llega a Afganistán tras anuncio de retiro de tropas de EE.UU.



-Las razones de Joe Biden para sancionar a Rusia por ciberespionaje