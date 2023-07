Un subcomité del Congreso de Estados Unidos, que estuvo conformado por representantes demócratas y republicanos, pidió este miércoles 26 de julio al Gobierno que informe sobre los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados (ovnis) después de las declaraciones de tres exmiembros del Ejército, quienes dieron reveladores detalles sobre sus experiencias con estos objetos.



En dicha audiencia se buscaba en un primer momento conocer si entidades gubernamentales conocen en profundidad temas relacionados con los UAPs (Fenómenos Aéreos No Identificados).



“No podemos fiarnos de un Gobierno que no se fía de sus ciudadanos”, dijo el congresista republicano Tim Burchett, del estado de Tennessee.

El director ejecutivo Ryan Graves, el exrepresentante de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, David Grusch, y el comandante retirado de la Marina, David Fravor.

Ante la abundancia de testigos, en muchos casos pilotos tanto militares como civiles, los integrantes del subcomité demandaron que el Gobierno estadounidense establezca un sistema "transparente y seguro" para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos.

Tras la introducción, tres militares retirados se dispusieron a responder las preguntas de los diputados. Se trata de Ryan Graves, David Grusch y David Fravor, quienes testificaron bajo juramento ante la Cámara de Representantes.

La sesión duró aproximadamente dos horas con veinte minutos, en la cual varias declaraciones generaron un gran impacto no solo en los representantes, sino también en redes sociales y en el público, que siguió de cerca las palabras de los exoficiales.

¿El gobierno tiene ovnis?

Una de las preguntas más directas la hizo Robert García, representante del partido Democrático. Grusch, uno de los militares protagonistas de la sesión, explicó que aunque sabe las localizaciones exactas, no las daría en público. "Las he proporcionado a la comisión de inteligencia", dijo.

¿Tiene el gobierno de los Estados Unidos evidencias de vida extraterrestre?

Tim Burchett, congresista republicano, le preguntó si Estados Unidos tenía evidencias de vida extraterrestre y si era así, desde cuándo estaban en su poder.



Frente a esto, Grusch respondió que sí, que desde el año 1930 tenían evidencia. Además, aclaró que prefería usar el término "inteligencia no humana".

¿Ha temido por su vida desde que empezó a hacer públicas estas informaciones?

Anna Paulina Luna, congresista republicana, le formuló esta pregunta a Grusch, quien dijo que sí.



"Sí, en lo personal sí", declaró. La representante dijo que lo había hecho para evidenciar que, a pesar de correr riesgos, el exoficial estaba allí presente.

Si hay restos de aeronaves accidentadas, ¿hay restos de los pilotos?

La representante Nancy Mace, le preguntó a David Grusch sobre las naves "no humanas" que el gobierno tendría en su poder, según sus declaraciones, especificando que, si hay naves humanas, ¿no debería haber restos de los pilotos no humanos?



Frente a esto, Grusch dijo "Sí, en algunos de los restos recuperados había restos biológicos" no humanos.

¿Sabe de alguien que haya sufrido daños haciendo ingeniería inversa sobre estos objetos recuperados?

Con respecto a esto, aseguró que no podía dar muchos detalles al respecto y la información había sido dada a las personas correspondientes.



Aun así, dijo que "muchas cosas pueden salir mal cuando te enfrentas a algo así".

En la sesión también se informó que hasta agosto de 2022, el Departamento de Defensa había registrado 510 informes de ovnis. De estos, 163 resultaron ser globos, 26 eran drones u otros dispositivos hechos por el hombre, y seis fueron identificados como aves, basura o eventos climáticos. Los 171 restantes se clasificaron como "no atribuidos" y, por lo tanto, requieren una investigación más exhaustiva.



Por otro lado, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, mostró su escepticismo respecto a las afirmaciones sobre un encubrimiento por parte del Pentágono. Afirmó que si realmente se hubiera detectado un ovni, es probable que el Departamento lo hubiera revelado para obtener más financiamiento.

