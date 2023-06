El pasado 31 de mayo se llevó a cabo la primera reunión pública de la Nasa sobre lo que comúnmente se conoce como 'ovnis', en la cual explicó que hasta el momento no se tienen pruebas que confirmen la existencia de extraterrestres.



Sin embargo, este 9 de junio se conoció un caso de una familia que percibió lo que sería 'Fenómenos anómalos no identificados', como lo define la Nasa.



Todo sucedió el pasado 30 de abril cuando un ciudadano de Las Vegas, Estados Unidos, informara a la Policía que había visto algo muy extraño, aclarando que lo que había presenciado no era un humano, según el portal 8 News Now.



De hecho, una cámara corporal de un policía también captó, alrededor de las 11:50 p.m., un objeto en el cielo, el cual proyectaba una luz.



A los 39 minutos después de la primera llamada, las autoridades policiales recibieron otro aviso de un integrante de una familia que también fue testigo de lo que se podía observar en el cielo. El citado medio obtuvo la grabación de la llamada:



- Entonces, hay dos personas, o dos sujetos que están en su patio trasero-, preguntó el policía que respondió a la llamada.



- Correcto, y son muy grandes. Son como ocho pies, nueve pies, diez pies. No sé, nos parecen extraterrestres-, describió quien había presenciado el hecho.



8 News Now afirmó que había intentado hablar con la familia para que les pudiera dar una entrevista sobre lo que habían presenciado esa noche; sin embargo, no tuvieron mucha suerte, ya que desde que les mencionaron de la posibilidad de dar aclaraciones sobre lo sucedido dejaron de responder llamadas y de abrir las puertas de su casa.



Angel, uno de los testigos e integrantes de la familia habló públicamente. Él describió a las criaturas como "un ser gris verdoso con ojos grandes y piernas largas. Dijo que las respiraciones profundas de las criaturas eran audibles y que se congeló en el lugar cuando miró fijamente a la entidad, incapaz de moverse", según el citado medio.



Después de lo sucedido, unos días después, la familia comenzó a hacer visitada por integrantes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, con el objetivo de investigar la escena. También, la familia afirmó que comenzaron a ver a personas pertenecientes del gobierno merodeando por su casa en un carro.



Aún no se conoce si lo que paso fue real o no, dado que la Policía niega su participación de la visita a la familia; no obstante, hay algunos agentes que creen en la palabra de quienes presenciaron el hecho.

Programa secreto del gobierno tiene naves espaciales y extraterrestres

El pasado 6 de junio se conoció las declaraciones por parte de un exoficial de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, David Grusch, en la que habla sobre supuestas naves espaciales y extraterrestres que posee el programa secreto del gobierno.



“Definitivamente, no estamos solos”. “Cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces te encuentras con pilotos muertos. Lo creas o no, por fantástico que suene, es verdad”, dijo Grush, según 8 News Now.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS