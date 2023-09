Los abogados de Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo' Guzmán, quien el pasado viernes 15 de septiembre fue extraditado a Estados Unidos, afirmaron que el narcotraficante no tuvo oportunidad de apelar su traslado a Chicago, tal como lo señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



“El señor Ovidio Guzmán fue notificado de la determinación de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) la tarde del 14 de septiembre pasado, y el operativo para su traslado se llevó a cabo la mañana del día 15 de septiembre siguiente, sin que pudiera informar a su defensa sobre dicha determinación de extradición”, señalaron los abogados de Guzmán en un comunicado publicado este martes.

Los litigantes se refirieron así a las declaraciones de López Obrador, quien el lunes aseguró que el traslado de Ovidio a Estados Unidos respondió a un convenio de colaboración con México para extraditar a presuntos delincuentes.



De acuerdo con el gobernante mexicano, tras recibir la solicitud, la SRE debe autorizarla y turnarla a la Fiscalía General de la República (FGR) y luego se le notifica a la persona que se va a extraditar.

(El acusado) tiene oportunidad de ampararse, de acudir a un juez; en este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. FACEBOOK

“(El acusado) tiene oportunidad de ampararse, de acudir a un juez; en este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición”, aseveró López Obrador.



En ese sentido, los abogados de Guzmán enfatizaron que “no hubo alguna solicitud de amparo” porque su cliente no fue notificado.



Además, acusaron que no se respetó el plazo de 30 días para impugnar mediante amparo el acuerdo de la Cancillería “violentando su derecho a un recurso judicial efectivo y el marco jurídico aplicable en materia de extradición”.



Por ello, resaltó que la entrega y extradición de Guzmán por parte del Gobierno mexicano “fue realizada fuera de los cauces legales y trastocó sus derechos fundamentales”.



Ovidio Guzmán fue extraditado el viernes a los Estados Unidos. Foto: Istock y @derekmaltz_sr

El pasado viernes, el Departamento de Justicia estadounidense confirmó la extradición de Guzmán a Chicago, donde se le juzgará por delitos relacionados con el narcotráfico.



Este lunes, Guzmán se declaró no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago por narcotráfico y lavado de dinero, indicaron medios estadounidenses.



El también conocido como 'el Ratón' está acusado de conspiración para distribuir sustancias controladas, formar parte de una empresa criminal, exportar a Estados Unidos dichas sustancias controladas, uso y porte ilícito de armas de fuego y de efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales.

Esta es la pistola que fue hallada en la incautación que se le hizo a Ovidio Guzmán durante su captura. Foto: Suministrada por autoridades

El Cártel de Sinaloa, según Washington, es el grupo narcotraficante "más poderoso del mundo" y responsable en gran parte de la producción y manufactura de fentanilo para su distribución en EE.UU., donde esa droga, considerada 50 veces más potente que la heroína, es "la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años".



Guzmán y sus hermanos, conocidos como los 'Chapitos', también están acusados de trasportar "sistemáticamente" toneladas de cocaína desde y a través de Sur y Centroamérica hasta EE.UU., de acuerdo con el Departamento de Justicia.



Las autoridades estadounidenses apuntan que esa organización ha estado involucrada en actividades de tráfico de drogas hacia EE.UU. y violencia desde hace más de una década y media.

EFE