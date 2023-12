Familia colombiana busca a su hijo desaparecido en Canadá: sus padres envían mensaje

Los padres de Óscar David Reyes no pierden la esperanza de rencontrarse con el joven de 28 años que desapareció desde el pasado 9 de diciembre en la ciudad de Vancouver, en Canadá.



Según medios internacionales, el hombre fue visto por última vez saliendo de un hotel de esa ciudad sobre las 5 de la mañana. Sin embargo, desde entonces no se sabe nada de su paradero.



Sus allegados señalan que el joven estaba estudiando en inglés en ese país, pero que para estas fechas de navidad estaba previsto que volviera a Colombia para celebrar las fiestas con su familia.



En sus últimos mensajes resalta que el hombre le comunicó a sus contactos cercanos que había llegado bien al hotel. No obstante, el personal que lo atendió señala que el joven entregó la habitación en horas de la mañana y que salió sin mostrar comportamientos extraños.



"Yo tengo el corazón De Dios que me dice que él va a aparecer", comentó su padre desde Estados Unidos, en diálogo con medios internacionales.

Esta fue la última vez que fue visto el hombre Foto: Suministrada

Su madre lo espera en Colombia junto con una niña de 8 años que es la hija del joven desaparecido.



Así mismo, le piden a las autoridades canadienses que les ayuden con la búsqueda del hombre.



"Nosotros lo amamos, lo amamos con todo el corazón y lo tenemos en las manos De Dios. Yo sé que él va a llegar y que va a llegar bien", concluyó su papá.



Las autoridades señalan que en el extraño caso, el hombre no ha usado ni su celular, ni sus cuentas bancarias desde hace varios días.



