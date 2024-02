El enigma que rodea la muerte del colombiano que duró 53 días desaparecido en Canadá

Jaime Gustavo Reyes confirmó la triste noticia este miércoles: el cuerpo sin vida hallado el tres de enero en la Represa de Cleveland (North Vancouver, Canadá) era el de su hijo, Óscar David Reyes Lavacude, quien había sido reportado como desaparecido el pasado nueve de diciembre en el país norteamericano.

A través de un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, Jaime Reyes, quien reside en Estados Unidos, hizo público el fallecimiento de su hijo, de 28 años.



"Hoy es un día triste en lo humano, pero celebramos la vida después de la muerte, somos agradecidos con nuestro amado Jesucristo que nos dejó compartir 28 años con Óscar David y nos ha dejado el corazón lleno de amor y de enseñanzas", anotó el padre.



Desde entonces, los familiares de Óscar no han dejado de publicar emotivos mensajes con los que le dan su adiós y dejan patente su consternación por las extrañas circunstancias en las que habría fallecido.

Lo que se sabe de la muerte de Óscar David Reyes

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Reyes fue encontrado muerto en las últimas horas. Foto: Suministrada. iStock.

Según el relato entregado por la familia de Óscar David, el joven había viajado a Canadá con el objetivo de estudiar inglés y posteriormente inscribirse a una especialización.



Óscar Reyes salió de Colombia el ocho de diciembre, y el mismo día, luego de tener un retraso en su escala en México, llegó a Vancouver sobre las 4 p.m. Luego, conforme ha narrado su familia, se encontró con una amiga que residía en la provincia occidental de Columbia Británica.



Acto seguido, el joven fue a pasar la noche en el hotel de la ciudad de New Westminster en el cual hizo su reserva para pasar los primeros días en el extranjero, mientras conseguía algo mejor. Sin embargo, al día siguiente (9 de diciembre), después de salir en la ciudad costera de New Westminster, pasadas las 5 a.m., se perdió su rastro.



(Puede leer: Denuncian acoso sexual en TransMilenio: joven grabó y ayudó a capturar a su agresor).

Según su familia, el nueve de diciembre, el último día en el que tuvieron contacto, alcanzó a decir que se iba a ver con una mujer que le iba alquilar una habitación. Sin embargo, no hay certeza sobre si llegó a cumplirse tal cita.



"Él me mandó un mensaje como a las 7 a.m., donde me decía: ‘Lo amo mucho, que tenga un gran día’, y a las 7:08 ya se desconectó el celular", relató el padre, en una charla de entonces con 'Semana'.



Luego de supuestamente dejar el hotel, se perdió cualquier huella de Óscar en sus redes sociales. De hecho, ese mismo nueve de diciembre, la señal de alerta habría llegado luego de que el joven perdiera comunicación con la madre de su hija de ocho años, que para entonces estaba en Bucaramanga.



(Lea también: El brillante arquitecto bogotano que murió luego de que una vaca chocara contra su moto).

La búsqueda durante cerca de dos meses en Canadá

La desaparición de Óscar David Reyes fue reportada a la Policía de New Westminster. Como es habitual en Canadá, el grupo policial publicó un boletín para informar a la comunidad sobre lo que se sabía hasta entonces.



"El señor Reyes Lavacude puede tener barba y cicatrices en las manos. Se sabe que el Sr. Reyes Lavacude utiliza viajes compartidos, específicamente Uber. En este momento, los investigadores creen que el Sr. Reyes Lavacude podría estar en cualquier lugar de la provincia de Columbia Británica. Es probable que el señor Reyes Lavacude viaje con una maleta carry-on de color azul. Los investigadores han puesto a disposición una fotografía de la maleta y piden al público que tome nota de su aspecto", se lee en el texto, acompañado por la foto que se reproduce acá abajo.

Facebook Twitter Linkedin

Esta fue la última vez que fue visto el joven. Foto: Suministrada

En medio de los anuncios de búsqueda publicados por la familia de Reyes, el Consulado de Colombia en Vancouver confirmó que el viernes 29 de diciembre fue hallada la maleta azul del joven de 28 años en la represa de Cleveland. Apenas cuatro días después, la oficina consular ratificó la información de prensa que indicaba que un cuerpo sin vida había sido encontrado en la misma zona.



Ante el hallazgo, se adelantó el proceso para realizar un cotejo de pruebas de ADN, según el Consulado, con una muestra de un tío paterno de Óscar, quien reside en EE. UU. Sin embargo, la oficina encargada del análisis dijo que dicha muestra llegó hasta el 22 de enero. Y aunque se preveía que el resultado se conociera algunas semanas después, la familia informó que el cotejo con la muestra del padre— no del tío— llegó en las últimas horas.



(Además: Sandra Ramírez, la profesora colombiana asesinada en Malta: su pareja se entregó).

La familia de Óscar David Reyes manifiesta que aún no hay "nada claro sobre su desaparición". Sin embargo, realizan un 'crowdfunding' para recolectar los fondos necesarios para repatriar su cuerpo. La iniciativa se puede encontrar en la página Gofundme con el título "Ayuda a Óscar David a regresar a casa".

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS