Detalles de muerte de colombiano en Canadá: prometió a su hija que volvería en Navidad

"Cuchito, lo amo mucho. Que tenga un gran día". Este fue el último mensaje que recibió Gustavo Reyes de parte de su hijo Óscar David Reyes el pasado 9 de diciembre de 2023. Hacía solo unas horas el joven había llegado a Canadá desde Colombia y, tras esa conversación, se lo tragó la tierra, al punto de que hasta 53 días después su cuerpo fue hallado en la represa de Cleveland.



Lo que era un viaje en el cual Óscar llevaba los sueños de su vida se convirtió en un misterio que, pese a que su cadáver fue hallado, ahora no deja dormir a don Gustavo, quien desde Miami, Estados Unidos, lucha por repatriar hacia Colombia a su hijo y conocer la verdad sobre su muerte.



Óscar era una persona que llenaba de color la vida de sus seres queridos, con su creatividad y su amor para enseñar le dedicaba horas de su vida a la pequeña Isabella, su hija de 8 años y la luz de sus ojos, quien le llamaba ‘papá momo’ de cariño.



A pesar de que ya no vivía con la mamá de ‘Isa’, él contaba los minutos para ver de nuevo esos pequeños ojos que lo veían con amor buscando pasar las mejores tardes de juegos de su vida.



Siempre fue una persona “echada pa’ lante”, completó sus estudios como diseñador industrial en la Universidad El Bosque y cada que podía ponía a trabajar su imaginación dando un primer trazo que resultaba en grandes cuadros y pinturas de su autoría. Era una persona con un ingenio sin igual.



El cuerpo de Óscar David Reyes fue hallado en la represa Cleveland. Foto: Policía de New Westminster. Google Maps.

Un viaje anhelado

En la memoria de su padre vive el recuerdo de una persona maravillosa, un hijo ejemplar y un excelente hermano, y es que aunque estaba en otro país, con su otro hijo, su preocupación por él estaba siempre. La distancia no existía cuando se trataba de hablar durante horas por celular con su familia.



Fueron tantas sus ganas de seguir triunfando y forjar un futuro sin igual, que tomó la decisión de tramitar la visa canadiense, un pasaporte seguro para ir al país que no distingue entre culturas.



Largos meses pasaron para que le dieran luz verde, hasta que un lunes 5 de diciembre obtuvo una noticia que le brindó tanta emoción que sin más espera compró los tiquetes y alistó su maleta para salir el viernes 8, no sin antes despedirse del amor de su vida: su hija Isabella.



Una promesa quedó en el aire después de aquella despedida, pues le aseguró a su pequeña que pasaría Navidad a su lado, compartiendo grandes regalos, jugando, cantando y bailando al son de la música de diciembre.

Óscar David Reyes, Foto: Facebook: Jaime Gustavo Reyes Pineda

Nadie esperaba que el futuro diera un golpe tan duro y devastador, pues todo transcurrió con normalidad. Óscar tomó un vuelo en la madrugada del 8 de diciembre desde Bogotá hasta México, donde hizo escala por cuatro horas para salir nuevamente en avión hacia Vancouver (Canadá), la ciudad que se llevó sus sueños.



Con una maleta cargada de fantasías, finalmente pisó terreno canadiense y la alegría no podía ser mayor, pues en sus planes estaba que, si todo salía bien, pediría la visa de estudiante y Canadá haría parte de su hogar.



Fue así como sobre las 4 de la tarde de ese mismo día, el joven bajó del avión y con su maleta de viaje color azul rey decidió que el primer lugar que debía visitar era el hogar de su amiga de confianza, quien residía en la provincia occidental de Columbia Británica.



'Cuchito, lo amo mucho'

Después de adelantar cuaderno, Óscar decidió buscar un hotel para quedarse mientras conseguía una habitación para ordenar sus cosas. Entonces llegó a ‘The Met Hotel’, en el centro de New Westminster, donde pasó la noche del 8 de diciembre.



Al otro día, el joven madrugó con la disposición de encontrar un alojamiento y, sobre las 6 de la mañana, salió del hotel rodando su maleta hasta tomar un taxi que lo llevaría al último destino donde fue visto con vida.

“Cuchito, lo amo mucho. Que tenga un gran día", fue el último mensaje que salió del celular de Óscar a las 7:06 de la mañana del 9 de diciembre, dos minutos después se desconectó y fue como si cualquier rastro del joven hubiese desaparecido en tan solo segundos.



Miles de llamadas y mensajes invadieron las notificaciones del celular apagado del joven bogotano. Inmediatamente, el desespero y la preocupación irrumpieron en la vida de sus familiares, quienes movieron cielo y tierra revisando cualquier pista que los llevara al paradero de Óscar.



Así pasaron los peores días que podría vivir una familia, esperando una señal divina y poniendo la fe en Dios en todo momento.



El Departamento de Policía de New Westminster sería la autoridad encargada de investigar el caso, pero según el relato del padre del joven, la comunicación ha sido nula, al igual que la colaboración.



“No hicieron absolutamente nada”, contó Gustavo con un poco de rabia en su voz. Lo que habría ocurrido, según el padre de Óscar, era que durante más de 20 días buscaron a su hijo con la descripción incorrecta, pues la ropa que tenía en la imagen de referencia no la tenía puesta cuando salió del hotel.

La foto que usaron las autoridades para buscar a Óscar. Foto: Suministrada

Promesa incumplida para Navidad

Las terribles noticias no paraban de llegar a la familia: el 29 de diciembre les fue informado que una maleta de color azul rey con las mismas características que la que llevaba Óscar fue encontrada flotando en la represa de Cleveland, a 35 kilómetros de donde está el hotel en el que se hospedó. Las esperanzas de encontrarlo con vida se iban apagando.



Los días pasaron y nadie le daba respuesta a la familia del joven bogotano respecto a lo que tenía el interior de la maleta.



La angustia crecía. Aunque una fundación sin ánimo de lucro, bajo el nombre de Please Bring Me Home (Por favor tráeme a casa), les brindó apoyo y sirvió de mediador, las autoridades se tomaban su tiempo para revelar los hallazgos.



Hasta que el 8 de enero al fin les fue informado cuál era el contenido de la maleta: el computador de Óscar, su cámara, su ropa (entre la que estaba el gabán y la camisa con las que lo estuvieron buscando) y demás equipaje que llevó el joven al país de Norte América.

“¿Por qué la policía es tan negligente?’ Debieron hacer las cosas al derecho”, dijo el padre de Óscar con gran dolor. Y es que según Gustavo, todo esto se pudo saber horas después de que el joven bogotano desapareciera el 9 de diciembre, revisando las cámaras de seguridad que estaban en las cercanías del hotel para identificar el taxi en el que se subió.



La rabia se mezcló con una gran tristeza en la familia, quienes siempre esperaron al joven, tanto el 22 de diciembre, cuando era el día que tenía dispuesto para su regreso a Colombia, como el 24 del mismo mes, cuando su pequeña de 8 años lo esperaba de regreso en la puerta de su hogar. Papá momo no llegó nunca. Ese era el único regalo que necesitaba, pero no fue así.



Comenzó el 2024 y los familiares ahora esperaban una señal para al menos encontrar el cuerpo de Óscar, pidiendo a Dios darle por fin paz y cesar la intriga que los carcomía todos los días.



El 2 de enero, la organización sin ánimo de lucro les informó a los familiares sobre un cuerpo con el que un transeúnte se tropezó, aunque no se sabía a quién pertenecía. Entonces las autoridades pidieron pruebas de ADN para reconocer el cadáver.



Gustavo Reyes fue quien envió el ADN desde Miami, Estados Unidos. Pero, como siempre, el tiempo de espera fue muy largo, transcurriendo así 28 días para confirmar que el cadáver encontrado en la represa de Cleveland era de Óscar David Reyes, el bogotano de 28 años.

La hipótesis de la muerte de colombiano en Canadá

En total fueron 53 días en los que la desesperación se apoderó de la familia Reyes Lavacude. Cualquier esperanza se había esfumado.



Ahora, lo único que quieren sus familiares es que las autoridades lleven a cabo las investigaciones pertinentes para dar con la causa del fallecimiento del joven, de quien hasta ahora se sabe, según lo informado por la morgue, que pudo ser muerte accidental.



Dentro de seis meses recibirán los resultados de la autopsia que darán firmeza y se validará o no la información de que el joven cayó por accidente a un río y si a ello se deben las diferentes fracturas y laceraciones presentadas en su cuerpo.



Hasta el momento, su familia organizó una donación por medio de la página GoFundMe bajo el nombre “Ayuda a Óscar David a regresar a casa”, esperando repatriar pronto el cuerpo del joven a la cercanía de su familia, quienes esperan velarlo y darle su último adiós.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

