Oscar 2024: ¿qué dijo Ryan Gosling por la ausencia de Margot Robbie en los premios?

La lista de los nominados a los premios Oscar 2024 sorprendió a muchos por la ausencia de la protagonista de Barbie y su directora. Sin embargo, fue Ryan Gosling, quien quedó nominado a Mejor Actor de Reparto y quien alzó la voz por la actriz y directora. Dirigió un duro mensaje a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ya Hollywood. “No hay Ken sin Barbie”, dijo el actor.

“Decir que me decepciona que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarme corto", dijo Ryan Gosling en un comunicado, luego de ser nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Ken en la cinta Barbie. Aunque el actor dejó claro que estaba agradecido por el reconocimiento de la Academia, aprovechó la oportunidad para evidenciar la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en las nominaciones a Mejor Dirección y Mejor Actriz respectivamente.

“Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos mayores responsables de esta película que ha hecho historia y ha sido disfrutada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película, sin su talento, garra y genialidad”, afirmó el actor sobre la cinta, que recibió un total de ocho nominaciones a la entrega número 96 de los premios Oscar:

Mejor Película Mejor Guion Adaptado Mejor Actor de Reparto Mejor Actriz de Reparto Mejor Diseño de Producción Mejor Diseño de Vestuario Mejor Canción Original- What was I made for? Mejor Canción Original- I'am just Ken

El histrión, que estuvo nominado en la categoría Mejor Actor en 2006 y 2016 por sus papeles en Half Nelson y La La Land, recalcó la importancia de la cinta Barbie y el trabajo de su directora y protagonista: “Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen”.

Ryan Gosling just released a statement that directly calls out this morning’s Gerwig and Robbie snubs in best director and best actress: pic.twitter.com/gf5vQI5Z0c — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 23, 2024

Ryan Gosling compite por el Oscar con Sterling K. Brown, de American Fiction; Robert De Niro, de Killers of the Flower Moon; Robert Downey Jr., de Oppenheimer; y Mark Ruffalo, de Poor Things. “Me siento muy honrado de haber sido nominado por mis compañeros junto a artistas tan notables en un año con tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por encarnar a un muñeco de plástico llamado Ken”, aclaró el actor canadiense.

También celebró la nominación de America Ferrara como Mejor Actriz de Reparto, así como el trabajo de todos los involucrados en Barbie, la cinta que en el verano de 2023 causó gran expectativa y que compite en la categoría Mejor Película contra Oppenheimer, American fiction, Anatomy of a fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things y The zone of interest.