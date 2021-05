Origen del covid, trama de espías de EE. UU. y China sin resolver

Hasta hace poco, la idea de que el covid-19 se originó en un laboratorio en Wuhan (China), de donde escapó para infectar a media humanidad, era considerada más una teoría de conspiración sin fundamento, creada en algún rincón del ciberespacio.



Eso cambió esta semana luego de que el propio presidente Joe Biden dio nueva vida a esa posibilidad y anunció una nueva investigación cuyos resultados se conocerán en 90 días.Podría ser de su interés: (¿Por qué renació la tesis de que el coronavirus nació en un laboratorio chino?)

Según Biden, la comunidad de inteligencia de EE. UU., que lleva meses revisando el tema, no ha podido llegar a una conclusión definitiva en torno a si el coronavirus surgió de un contacto ‘natural’ entre animales y hombres o fue el producto de un ‘accidente de laboratorio’.



Dos organismos en esta comunidad, dijo el presidente demócrata, se inclinan hacia la primera teoría, mientras que uno le apunta a la segunda. El presidente fue enfático, sin embargo, en que el principal problema para determinar el origen del mortal virus sigue estando en la ausencia de información verificable y el poco acceso que China ha dado a investigadores internacionales.





Su anuncio cayó como una bomba. Justo ese día, la OMS estaba reunida de manera virtual adelantando las sesiones de su asamblea anual. Y uno de los puntos centrales era la discusión de un informe conjunto realizado por Pekín y la OMS y cuya conclusión –conocida desde febrero– era que la tesis del ‘error humano’ era altamente improbable.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Javier Becerra, secretario de Salud de EE. UU. alborotó el avispero al indicar que era necesaria una nueva pesquisa “basados en la ciencia y en la independencia de los expertos”, pues el interés de la humanidad era entender “cómo, cuándo y qué pasó” para poder responder a este tipo de amenazas cuando se presenten en el futuro.



China, como se esperaba, explotó en ira. Según las autoridades de este país, la movida de EE. UU. era ciento por ciento política y se negó a participar en cualquier investigación posterior.



Desde su perspectiva, la teoría de que el coronavirus escapó de uno de sus laboratorios es un capítulo cerrado. De hecho, durante la cita pidió dirigir las miradas a otra posibilidad hasta ahora nunca considerada: que el virus llegó a China de otro país en comida congelada.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el Director General de la OMS, añadió más drama a la saga al subrayar que la idea de que el Covid escapó de un laboratorio no se podía descartar y que estaba listo para enviar una nueva misión a este país para expandir la evaluación. Aunque el funcionario ya había telegrafiado sus intenciones desde marzo, no dejó de sorprender, pues con su postura torpedeó el informe producido por la misma organización que preside.



La pregunta que muchos se hacen ahora es qué motivó el giro en la postura tanto de Biden como del director de la OMS y si está basado en evidencia que aún no comparten con el público general.

Facebook Twitter Linkedin

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el Director General de la OMS. Foto: Fabrice Coffrini. AFP

¿Virus prefabricado?

Las teorías sobre el origen ‘prefabricado’ del Covid arrancaron desde comienzos del 2020 cuando el virus todavía estaba confinado en China y solo había matado a unos cientos y no a millones que se ha llevado por delante en este año y medio. Pero muchas surgían de elementos en la extrema derecha en EE. UU. donde la desconfianza frente a China siempre ha sido extrema.



Steve Bannon, que fue asesor del presidente Donald Trump, sugirió en su momento que el Covid quizás era un arma biológica en la que trabajaba Pekín, mientras que otros especularon que había sido liberado a propósito para causar caos y avanzar los intereses estratégicos de China.



Por esos días también salieron varios reportes en medios de derecha, entre ellos el Washington Times, haciendo un nexo entre un mercado de animales en Wuhan –que es considerado la fuente principal del brote– y el Instituto de Virología de Wuhan (IVH), un centro que se dedica a investigar precisamente enfermedades en animales que tienen potencial de migrar a humanos que está ubicada a pocas cuadras del lugar.



Pero las acusaciones carecían de peso pues, hasta ese momento, nadie –distinto a China– tenía acceso a la información genética del virus ni había visitado la zona. El tema lo enredó aún más Trump, cuando empezó a insistir que China era el culpable de la debacle y muchos vieron en eso un esfuerzo por desviar la atención del pésimo manejo que le dio a la pandemia en su país y que ya causaba estragos.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Como se recuerda, el propio presidente republicano sugirió que el virus ni existía, y que era un invento de los demócratas para derrotarlo en las elecciones de noviembre del 2020.



Pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Entre ellas el clima político que existía y que generaba suspicacias en ambos bandos. Además, aunque la información sigue siendo escasa, los científicos han podido realizar múltiples estudios sobre la secuencia genética del virus y ninguno ha podido descartar el origen del laboratorio o confirmar su inicio en un animal, probablemente un murciélago, que brincó a los hombres.



En una carta reciente 18 prominentes virólogos que hasta ahora habían evitado entrar en la controversia, sostienen que descartar el origen el Covid en un laboratorio es prematuro. De acuerdo con Ralph Baric, uno de ellos, es necesaria una investigación más amplia para llegar a conclusiones definitivas.



Baric lleva 15 años trabajando con Shi Zhengli, un reconocido experto en coronavirus que trabajaba en Wuhan y cuya especialidad es la prevalencia de la enfermedad en murciélagos.

“Lo que sabemos es que el equipo de investigadores de la OMS que viajó a China tuvo acceso muy limitado. Solo los dejaron estar tres horas en el IVH. Y por supuesto eso no es suficiente". FACEBOOK

TWITTER

“Lo que sabemos es que el equipo de investigadores de la OMS que viajó a China tuvo acceso muy limitado. Solo los dejaron estar tres horas en el IVH. Y por supuesto eso no es suficiente. Al menos no para llegar a una apreciación tan contundente como la que salió en el reporte donde prácticamente se descarta un error de laboratorio”, dice el experto.



Así mismo, ha surgido nueva información que abre interrogantes. De acuerdo con un reporte del diario Wall Street Journal, basado en información de inteligencia estadounidense y británica, hay evidencia de que un grupo de científicos que trabajaban en el laboratorio de Wuhan fueron infectados en noviembre del 2019 con una neumonía cuyos síntomas eran muy similares a los del covid- 19.



La información, de ser cierta, no solo centraría la miradas nuevamente hacia el IVH sino que pondría en tela de juicio la versión de China sobre los primeros casos del virus, que dice fueron detectados hacia finales de diciembre de ese año.



A eso se han sumado otros reportes según los cuales EE. UU. sabía desde el 2018 que China venía haciendo experimentos para estudiar la mutación de virus presentes en animales que luego saltan a humanos.

Si bien este tipo de experimento son rutinarios y apuntan a entender la evolución de este tipo de enfermedades para evitar pandemias futuras, los estadounidenses estaban muy preocupados por los controles de seguridad empleados en este laboratorio de Wuhan.



“Hay reportes de científicos interactuando con murciélagos en sus hábitats naturales y en laboratorios y que se exponen de manera rutinaria a una infección”, sostuvo una fuente que tuvo acceso a la queja estadounidense de hace tres años.



Paralelamente, el peso excesivo de China en la misión de la OMS que fue al país a investigar también ha provocado escepticismo sobre sus conclusiones.



Lo que nadie sabe a estas alturas es si el nuevo interés de Biden, la comunidad de inteligencia y científicos del mundo por llegar a una respuesta concluyente sobre el origen del virus se traducirá en algo tangible.



Especialmente, dice Baric, porque sin la cooperación de Pekín es virtualmente imposible llegar a una verdad que deje al mundo satisfecho. La estrategia del presidente, en ese sentido, sugiere una campaña de presión contra China para que abra sus puertas. Así mismo, le ayuda a neutralizar una polémica interna, pues los republicanos vienen insistiendo desde hace meses en que China debe responder por la pandemia.

La estrategia del presidente, en ese sentido, sugiere una campaña de presión contra China para que abra sus puertas. FACEBOOK

TWITTER

En términos científicos, sin embargo, el renovado interés puede que produzca muy pocos resultados. Al menos no en los tres meses de plazo que ha dado Biden. Y puede, además, que nunca se llegue a determinar cómo llegó el covid-19 a los humanos.



Pese a numerosos estudios, aún no se sabe cuál fue el origen de la pandemia de 1918, que mató a millones. Y pasaron 14 años para que los científicos pudieran determinar que el SARS-1, otro temible coronavirus que apareció en Asia en el año 2003, había migrado de un murciélago a un humano.



Una gran ironía, pues fue el IVH (el laboratorio de Wuhan hoy en medio de la tormenta), la entidad que resolvió el misterio sobre este pariente del covid-19.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

También le recomendamos:

-Habría empate técnico entre Castillo y Fujimori, según encuesta



-Blinken afirma que relación con Colombia es vital para EE. UU.



-Qué se sabe de la detención en Madrid del sicario colombiano 'Nene'