El director de la policía federal de Estados Unidos (FBI), Christopher Wray, considera que la pandemia originada por el virus del covid-19 fue causada “probablemente” por una fuga en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, origen de la enfermedad.



“El FBI ha mantenido durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia probablemente se deban a un posible incidente en un laboratorio en Wuhan”, dijo Wray a la cadena estadounidense Fox News en una entrevista el martes. “Solo haré la observación de que el gobierno chino, me parece, ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar y ofuscar el trabajo que se hace aquí, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que nuestro gobierno de Estados Unidos y socios extranjeros cercanos están haciendo. Y eso es desafortunado para todos”, agregó el responsable de seguridad.



Wray explicó que el FBI tiene especialistas que se centran en “los peligros de las amenazas biológicas”, que incluyen elementos como la aparición de nuevos virus como el del covid-19 y se preocupan de que estas amenazas no caigan “en las manos equivocadas, un Estado o nación hostil, un terrorista o un criminal”.



También insistió en que el gobierno chino ha estado tratando de bloquear el trabajo de investigación internacional sobre los orígenes del coronavirus.



Los comentarios de Wray se producen después de que el Departamento de Energía de Estados Unidos concluyera que el covid-19 “muy probablemente” se originó en un laboratorio chino, de acuerdo con un informe publicado por el diario The Wall Street Journal. Ese periódico apuntó que otros cuatro departamentos estadounidenses siguen considerando que, probablemente, el brote de coronavirus fue resultado de una transmisión natural, mientras que otros dos se muestran indecisos.



Sin confirmar ese artículo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reconoció el lunes que en el seno de la Administración estadounidense no hay consenso sobre el origen de la pandemia y que Washington quiere “hechos” para poder evitar otras pandemias en el futuro.



La conclusión, no obstante, es significativa porque el Departamento de Energía supervisa una red nacional de laboratorios, incluidos algunos que realizan investigación biológica avanzada. Así, ese departamento se une al FBI en la creencia de que la pandemia, que dejó casi 7 millones de muertes en todo el mundo, fue el resultado de un accidente de laboratorio en China.



Los primeros casos de coronavirus en el mundo fueron reportados del 12 al 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China. Foto: AFP

Sin embargo, el país asiático acusó este miércoles a Estados Unidos de “no tener credibilidad” después de las declaraciones del director del FBI. La portavoz de Exteriores Mao Ning reiteró que la posibilidad de una fuga en un laboratorio es “extremadamente improbable”. “Es la conclusión científica a la que llegaron el grupo de expertos chinos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de visitar la ciudad china de Wuhan”, aseguró.



Según la portavoz de Exteriores china, el informe de la OMS fue “reconocido por la comunidad internacional y científica”.



“El historial de las agencias de inteligencia estadounidenses está lleno de fraudes y engaños. Las conclusiones que sacan no tienen ninguna credibilidad. Estados Unidos vuelve a esta teoría del laboratorio, pero esto no desacredita a China, solo reduce aún más su propia credibilidad”, dijo Mao. “Estados Unidos debe respetar la ciencia y los hechos, cooperar con la OMS, invitar a expertos internacionales a realizar investigaciones de trazabilidad en su propio país y compartir los resultados con la comunidad internacional”, aseveró.

China ha insistido en oponerse a “cualquier tipo de manipulación política” sobre el origen del covid-19, y ha arremetido en repetidas ocasiones contra Washington a raíz de los informes de sus servicios de inteligencia que, pese a no llegar a un consenso sobre la procedencia del virus, no descartan que fuera producto de un accidente en un laboratorio.



Los funcionarios del país asiático se remiten al informe que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en marzo de 2021 tras visitar Wuhan, donde se comenzaron a propagar los primeros casos del covid-19 en 2019. En ese informe los investigadores dejaron abiertas cuatro hipótesis sobre el origen de la pandemia, pero afirmaron que hacían falta muchos más estudios para llegar a una conclusión definitiva.



Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ante una pregunta sobre la responsabilidad del país asiático en el surgimiento de la covid-19, afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Joe Biden no le tiene miedo a China. “¿Miedo a China? El presidente no tiene miedo. ¿Viste al presidente la semana pasada? Fuimos a Ucrania, fuimos a Kiev. Este no es un presidente que le tenga miedo a nada”, apuntó Jean-Pierre.



La OMS, entre tanto, afirma que no ha recibido información sobre las averiguaciones del Departamento de Energía estadounidense y que continúa examinando “todas las pruebas científicas disponibles”, según le explicó su portavoz, Tarik Jasarevic, a la agencia de noticias AFP.



La comunidad científica considera crucial determinar el origen de la pandemia del covid-19 para combatirlo mejor o incluso para prevenir una próxima.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL