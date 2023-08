Un grupo de más de 250 organizaciones tanto colombianas como estadounidenses se unieron este miércoles para enviar una carta al Congreso de EE. UU. en la que le piden mantener la ayuda que se le viene dando al país y que en este momento se encuentra en el limbo tras la decisión de la Cámara de Representantes de excluir recursos para Colombia de su presupuesto para el año 2024.



(Puede leer: Salud de Gustavo Petro: ¿en Estados Unidos difunden esa información de sus presidentes?)

"Como organizaciones de derechos humanos, víctimas, desplazados internos, afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros, sindicales, abogados, laborales, ambientales, de medios de comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil colombiana y organizaciones internacionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la paz, nos sentimos desilusionados por la noticia de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha decidido diferir la ayuda para Colombia. Lo instamos a apoyar las disposiciones del Senado que si brindan ayuda para apoyar la consolidación de la paz, la mejora de los derechos humanos, las comunidades afrocolombianas e indígenas, y los migrantes venezolanos y las comunidades receptoras", dicen las organizaciones en la carta, obtenida por este diario.



(Siga leyendo: Donald Trump ganó debate al que no asistió: ¿por qué superó a los demás republicanos?)



Hace poco más de un mes, la Cámara baja, controlada por el partido republicano, aprobó su presupuesto de gasto para el año entrante sin incluir recursos para Colombia por primera vez en más de 25 años. Según Mario Diaz-Balart, presidente del Comité de Apropiaciones que redactó el proyecto de ley que excluye la ayuda, se tomó la decisión, pues hay muchas dudas frente a las políticas del presidente Gustavo Petro.



Sin embargo, pocas semanas después el Senado aprobó su propia versión del presupuesto donde sí incluyen US $485 millones de dólares en recursos para invertir en el país.



(Además: EE.UU. responde a plan de reconciliación de Petro: seguirá persiguiendo a los narcos)



Según los firmantes, el gobierno de Petro, por el contrario, ha expresado su compromiso en consolidar los acuerdos de paz de 2016 y ampliar la paz, es respetuoso de los derechos humanos y el estado de derecho, continúa con la tradición de Colombia de ofrecer refugio a varios millones de migrantes y refugiados venezolanos, está comprometido en proteger los derechos de los pueblos afrocolombianos e indígenas, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ y es líder y socio en los esfuerzos para abordar la deforestación de la región amazónica y el cambio climático.



"Estados Unidos -dicen- debería aprovechar esta oportunidad para continuar y profundizar la cooperación (en estos frentes). Recortar el financiamiento para Colombia en estas áreas va directamente en contra de los objetivos bipartidistas estadounidenses de larga data en el país y la región".



(Siga leyendo: ¿Por qué republicanos creen que calor extremo no tiene relación con crisis climática?)



Según las organizaciones, EE. UU. también debe preservar la cooperación con Colombia en políticas de control de drogas más sostenibles y efectivas.



"En particular, aprovechando la caída de los precios de la coca, Estados Unidos y Colombia deberían redoblar esfuerzos para ayudar a los agricultores colombianos de bajos ingresos a cambiar a cultivos lícitos; ampliar los esfuerzos para formalizar los títulos de propiedad de la tierra, lo que brinda a los agricultores incentivos para comprometerse permanentemente con cultivos lícitos; y respaldar los esfuerzos colombianos para interceptar a los traficantes, atacar a los lavadores de dinero e investigar y procesar los vínculos corruptos entre líderes políticos y miembros de las fuerzas de seguridad con narcotraficantes y grupos armados ilegales", afirman en la carta.



Una vez el presupuesto sea aprobado por las plenarias de ambas cámaras, se conformaría una comisión de conciliación en donde se tendrá que negociar las diferencias que actualmente existen frente a la ayuda para Colombia. Algo que debería suceder en los próximos meses.



(Además: ¿Por qué migración irregular de colombianos a Estados Unidos se mantiene en descenso?)



La carta la firman 36 organizaciones basadas en EE. UU. y más de 220 radicadas en Colombia.



Entre ellas (en orden alfabético), AfricanDefenders (Pan African Human Rights Defenders Network), Afro-Colombian Global Initiative, Amazon Watch, American Federation of Teachers, Colombia Acuerdo de Paz NGO, Colombia Human Rights Committee, Colombia Human Rights Network, Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, U.S. Provinces, Darryl Chappell Foundation, Disciples Center for Public Witness (Disciples of Christ), FOR Peace Presence, Franciscan Action Network, Global Black, Global Ministries, Christian Church (Disciples of Christ) and the United Church of Christ, Healing Bridges, Human Pictures, Immigrant Assistance Services Foundation, International Institute for Race & Equality, InterReligious Task Force on Central America and Colombia, Latin America Working Group (LAWG), Loretto Community Latin America/Caribbean Committee, Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform, Mennonite Central Committee U.S., Missionary Oblates/OIP Trust, National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd, National Council of Churches, Oxfam America Pax Christi USA, Presbyterian Church (U.S.A.), Presbyterian Peace Fellowship, Program for the Heritage of Ogiek and Mother Earth (PROHOME), United Church of Christ, Justice and Local Church Ministries, Washington Brazil Office, Washington Office on Latin America (WOLA), y Witness for Peace Solidarity Collective.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68