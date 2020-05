Piden a EE. UU. que actúe en caso de espionaje del Ejército colombiano

En una carta enviada al Departamento de Estado y a la embajada de EE. UU. en Bogotá, 15 ONG estadounidenses le piden a la administración de Donald Trump llegar al fondo del más reciente escándalo de interceptaciones del Ejército colombiano y suspender la ayuda a toda unidad o individuo que se haya visto involucrado.



Así mismo, sostienen que se debe suspender toda ayuda militar y en inteligencia si el Estado colombiano no remueve de manera inmediata a los implicados.

La carta está firmada por la Oficina en Washington para Latinoamérica (Wola), el Centro para la Justicia y el Ley Internacional (Cejil) y el Grupo de Trabajo para Latinoamérica (LAWG) y otros.



En la misiva, los firmantes expresan gran preocupación por el espionaje contra más de 130 personas, entre ellos políticos, defensores de derechos humanos, líderes sindicales y periodistas.



"El espionaje es mucho peor que una invasión de la privacidad. Apuntarle a la oposición, a periodistas a funcionarios judiciales y a defensores de derechos humanos conduce a asesinatos, ataques y amenazas. La persistencia de esta conducta sugiere que un importante sector de las fuerzas armadas e inteligencia -y de la clase política- no aprecia el rol fundamental" que estos juegan en una democracia.



Expresa también preocupación por el uso de equipos estadounidenses utilizados para este tipo de espionaje y que se haya incluido como blancos a comunicadores de ese país, entre ellos reporteros del New York Times y del Wall Street Journal.



La queja de las ONG es muy similar a la que ha venido elevando el congresista estadounidense Jim McGovern, y fue el tema de un foro organizado por Wola con congresistas colombianos la semana pasada.



En su carta las organizaciones plantean 6 recomendaciones adicionales a la suspensión de la ayuda para unidades y militares implicados.



Piden, por ejemplo, que apoyen la creación de una grupo de expertos bajo el paraguas de la CIDH para que investigue y recomienda medidas que eviten la repetición de este tipo de incidentes.



Así mismo que presionen a Colombia para que adelante una revisión de su doctrina militar que promueva una cultura en la que se entiende el rol que juegan los defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales en una democracia.



También, que se proteja a las víctimas del espionaje y se purguen los archivos de inteligencia de todo documento existente sobre ONG y que se revele el verdadero alcance que ha tenido el espionaje contra la sociedad civil y sus responsables.



Pide, a su vez, que las agencias de inteligencia de EE. UU., entre ellas la CIA y NSA, le informen al Congreso si estaban al tanto del espionaje y se cooperaron con los funcionarios colombianos en la interceptación.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON