La ONU le pide al estado colombiano liberar al abogado Alex Vernot

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) le pidió al estado colombiano que libere al abogado Alex Vernot, pues, a su juicio, la Fiscalía General no actuó de manera imparcial tanto en la apertura del caso en su contra, como en su posterior arresto en septiembre del año pasado.

En una opinión emitida por el GTDA que fue conocida por este diario, el órgano de la ONU además le pide al gobierno realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las causas que llevaron a la privación de la libertad de Vernot y tome medidas contra los responsables de la violación de sus derechos, que en este caso serían el ex Fiscal General Néstor Humberto Martínez y los fiscales que adelantaron el proceso.



Vernot fue arrestado hace casi un año por su supuesto rol como apoderado del empresario Carlos Mattos, que hasta hace poco era el representante de la compañía automotriz coreana Hyundai en Colombia.



Luego que Hyundai decidió quitarle a Mattos esa representación, el empresario demandó a la automotriz y solicitó medidas cautelares ante un juzgado de Bogotá para impedir que la compañía siguiera vendiendo carros en el país mientras se adelantaba el proceso.

Carlos Mattos, expresidente de Hyundai Colombia. Foto: Hyundai.

La Fiscalía investiga si Mattos y sus apoderados (entre ellos Vernot) pagaron sobornos a funcionarios judiciales para que estos fallaran a su favor y con celeridad.



Antes de ser nombrado Fiscal en el 2016, Martínez trabajó para una firma de abogados que diseñó la defensa de Mattos contra la Hyundai y con la que se acordó el pago de una millonaria "prima de éxito" en caso de salir adelante en el proceso.



Pero al parecer Mattos no cumplió con el pago acordado, lo cual, según la defensa de Vernot, habría provocado una retaliación de Martínez una vez este llegó al cargo.



Si bien para entonces Martínez ya se había retirado de la firma de abogados, y se declaró impedido en el proceso en junio de 2018, el GTDA sostiene que tanto el caso contra Mattos como contra Vernot se orquestó antes de esa fecha y fue ejecutado por fiscales que actuaban bajo su supervisión.



"Por lo antes expuesto el Grupo de Trabajo es de la opinión que la Fiscalía General no fue objetiva ni imparcial en la investigación y acusación del Señor Vernot, lo que constituye una inobservancia imparcial seria a las normas internacionales a un juicio imparcial", dice el GTDA en el escrito.



Vernot radicó su caso ante este órgano de la ONU a través del abogado venezolano Ignacio Álvarez.



En el escrito, el organismo le pide al estado que tome sin dilación las medidas necesarias para remediar la situación de Vernot y sostiene que "el remedio más adecuado sería concederle la libertad de manera inmediata y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional".Vernot terminó en la cárcel luego que Luis David Durán, otro de los abogados de Mattos en el mismo caso de la Hyundai, le dijo a las autoridades que este le ofreció dos millones de dólares para que corroborara la versión del empresario.

También se debe confirmar si el juez actuó indebidamente al declarar en marzo pasado una medida cautelar que decía que solo Hyundai Colombia podía comercializar vehículos de la marca en el país. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Si bien ya hay más de una decena de detenidos por este mismo caso, Mattos abandonó el país y se encuentra en España esperando el trámite de una solicitud de extradición que radicó el estado colombiano luego de que se emitiera una orden de captura en su contra.



De acuerdo con los abogados de Vernot, las opiniones y recomendaciones de organismos internacionales como el GTDA o la CIDH son vinculantes pues se base en el principio de buena fe que tuvieron los estados al firmar los acuerdos internacionales que los comprometen. Así mismo, en sentencias de la Corte Constitucional que apuntan en esta misma dirección.



El paso siguiente, si el estado no acata las recomendaciones del GTDA, sería elevar una acción de tutela ante la Corte por incumplimiento de esos compromisos.



En el escrito, el GTDA lamenta que el estado colombiano no haya respondido en el plazo otorgado a las solicitudes de información que se le hicieron durante la evaluación de este caso.



Concede, de paso, un período de seis meses para informar si se ha cumplido con las recomendaciones, entre ellas, la libertad de Vernot, las reparaciones que correspondan, el inicio de la investigación frente a su detención arbitraria y la armonización de normas colombianas con el derecho internacional en lo que se refiere a este tipo de violaciones.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68