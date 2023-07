El sábado, con la entrada en vigor de la ley SB1718 en Florida, un grupo de organizaciones civiles anunció a través de un comunicado que presentará la que sería la primera demanda federal que desafiará la medida. Las organizaciones acusan que el “draconiano proyecto de ley” es “discriminatorio contra los inmigrantes y representa una amenaza para los derechos y el bienestar de todas las personas en el estado”.



(Puede leer: Independencia de Estados Unidos: conozca estos datos curiosos sobre el 4 de julio)

El recurso legal, promovido por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles Florida (ACLU), Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council será presentada contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se centra en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas.



Los demandantes defenderán que la ley viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, a la vez que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes. El recurso legal se enfocará en las disposiciones de la Sección 10, que criminaliza el transporte a Florida de personas que no puedan comprobar su estatus legal en Estados Unidos.



(En contexto: Estos son los castigos contra migrantes indocumentados que aplican ahora en Florida)



“Este ataque a nuestras comunidades de inmigrantes no prevalecerá. Diseñada con el propósito de infligir crueldad, la SB1718 es inconstitucional y socava la democracia”, declaró al respecto Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los inmigrantes del Southern Poverty Law Center.

Facebook Twitter Linkedin

Un grupo de migrantes cubanos se reúne cerca de un camino en la isla Duck Key en los cayos de Florida. Foto: El Nuevo Día (GDA)

Este ataque a nuestras comunidades de inmigrantes no prevalecerá. Diseñada con el propósito de infligir crueldad, la SB1718 es inconstitucional y socava la democracia. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Amien Kacou, abogado de la ACLU de Florida, subrayó que la ley es un “ataque a la fibra de nuestro estado”, además de un “acto de extralimitación del gobierno estatal que incita el miedo y criminaliza a las comunidades inmigrantes”.



Shalyn Fluharty, directora de Americans for Immigrant Justice, sumó: “Luchamos contra esta ley inconstitucional que hace que las comunidades de Florida sean inseguras. Los floridanos merecen un gobierno estatal que los proteja y los empodere (...) Florida tiene una gran historia por darle la bienvenida a los inmigrantes y nuestra prosperidad futura depende de continuar por ese camino para todas las personas que viven en el Estado del Sol, independientemente de su lugar de nacimiento o estatus migratorio. A todos los inmigrantes de Florida: son bienvenidos aquí y tomamos una posición con ustedes”.



(Lea también: Estudiar en Estados Unidos: raza y trato preferente, las claves para tener en cuenta)

¿Cuál es la pena que contempla la ley?



La ley señala que, cualquier persona que transporte, albergue o ayude a trasladar a un extranjero irregular dentro o hacia el estado recibirá fuertes condenas.



Si el indocumentado es mayor de 18 años, se le imputará a su transportador un delito grave de tercer grado, con hasta cinco años de prisión y una multa de 5000 dólares.



(Además: Ordenan a funcionarios de Joe Biden limitar contactos con compañías de redes sociales)



No obstante, si es menor, la condena incrementa con hasta 15 años de cárcel y una sanción de US$10.000.



Asimismo, cada inmigrante se contará ante la ley como un delito por separado, por lo que podrían acumularse las condenas. Esta normativa aplica incluso si el traslado es por turismo, por una reunión de negocios, asuntos religiosos o si son familiares.

LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA